今宣布副手 郭台銘：她是最好人選

鴻海創辦人郭台銘投入二○二四總統大選，今天公布副總統搭檔人選，將另擇期赴中選會登記並展開連署。

郭台銘今早將舉行記者會公布副手人選，他到昨晚還賣關子，但先透過臉書表示：「她就是最好的人選，我可以拍胸脯保證！」

郭台銘先前曾對外表示，副手人選有幾大特色，包括知名度高、熱心慈善公益、女性、和他互補，政治色彩較淡等。包括台大財金系教授陳嫦芬、金管會前副主委李紀珠等人都被點名，但當事人皆否認，郭台銘辦公室也保密到家。

郭台銘坦言，尋找人選並不簡單，這個人應當跳脫傳統政治人物的框架，又得足夠專業、更能代表民間尋求改革的意志，象徵團結一切主流民意的精神；最困難的是，她不能只是一道清流，還得要有像傻子一樣的熱情，因為道路前方必定波瀾四起。但種種難題，「在與她握緊雙手時，全都迎刃而解了。」

依中選會規定，獨立參選總統者須在十三日至十七日之間到中選會領表登記，與副手一同申請為總統、副總統選舉被連署人。昨天已有正神名黨主席許榮德與佛光大學宗教學研究所長姚玉霜前往中選會登記參選連署，搶得頭香，成為第一組登記連署二○二四總統大選的正副總統參選人。

郭台銘昨與歐洲商會午餐並以「台灣的和平與富足之路」為題演說，表示台灣需要講真話的政治人物。台灣應思考如何與中國開啟正常對話的溝通管道，走向和平之路，「台灣不會、不必、也不需要變成烏克蘭」。他也呼籲北京密切注意台灣人民的觀感，若一再用武力脅迫，「台灣只會離你愈來愈遠，最後的結果對大家都不是好的」。