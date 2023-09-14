與賴清德一搭一唱？政院調高老農等9津貼

民進黨主席、總統參選人賴清德昨天在民進黨中常會表示，基層民眾反映一些社會救助津貼應酌予增加且盡速定案，包括老農津貼、國民年金、弱勢族群生活補助等，希望行政院盡速公布並酌予增加。對於大選，他也提到，基層支持在加溫，選舉最重要的精神是團結。

行政院昨天表示，社福津貼調整機制每四年須因應消費者物價指數（ＣＰＩ）連動調整，目前衛福部已完成老農津貼與八項社福津貼給付實際調整金額的初步規畫，今天院會拍板後對外說明，讓弱勢民眾的基本生活能繼續獲得合理且妥善的照顧。

行政院發言人林子倫表示，政府自二○一二年起建立社福津貼調整機制，明定每四年參照ＣＰＩ成長率，調整各項主要社福津貼給付額度，政府依法辦理相關調整作業。

民進黨中常會昨邀台大社會系教授林國明專案報告「教育政策：公平、多元和均優」。賴清德表示，民進黨一向以「教育平權」為核心價值，已經與台灣社會共同走了很長一段教育改革之路，持續朝「公平、均優、多元」的教育理想目標邁進。

賴清德也提及，選舉已進入愈來愈關鍵時刻，其中最重要的精神元素就是一定要團結一致，不僅總統要能夠順利當選，立委也要過半。