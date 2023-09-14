侯友宜今訪美8天 將赴華府密集拜會

國民黨總統參選人侯友宜今天傍晚啟程訪美，為期八天的「對話與深化的友誼之旅」將到紐約、紐澤西、華盛頓、舊金山等四地，會唔美國國會參眾議員，並到美國在台協會（ＡＩＴ）總部拜會，以及應邀在紐約及華府四個智庫發表演說。

侯友宜出訪前，今天上午將先參觀剛登場的「台北國際航太暨國防工業展」，這場堪稱國內史上最大規模的航太展，吸引國外大廠參展，傳達「強化國防軍備，繼續對美軍購」想法。

侯友宜競選辦公室表示，侯此行主要目的，是要將其政治理念、捍衛自由民主價值及維護台海和平穩定的決心，讓美方充分了解。透過雙方直接的溝通與交流，繼續深化中華民國與美國間長久以來的友好關係，並針對國防軍購及貿易協定等議題，創造更多的實質合作與互惠互利。

美：對參選人一視同仁

民眾黨總統參選人柯文哲、民進黨總統參選人賴清德已相繼訪美，美方向各陣營表示會採「fair play（公平原則）」，對參選人一視同仁。

侯友宜在紐約首站就到紐約市警察局，參訪「情資整合即時打擊聯合指揮中心」，和紐約警局長愛德華・卡班面對面交流。他將參與著名外交智庫「外交政策全國委員會（ＮＣＡＦＰ）」及「外交關係委員會」的學者座談和午餐會，拜會紐約時報與編輯群會談，接受國際財經媒體彭博社專訪；離開紐約前，將和在地留學的台灣年輕人座談。

此行重頭戲在九月十八、十九日，侯友宜將在華府密集拜會，除與美國在台協會主席羅森柏格會談外，將在布魯金斯研究院發表十五分鐘演講及座談，並與傳統基金會學者座談；並前往國會山莊，拜會多位美國聯邦參、眾議員。最後一天在舊金山，與包括矽谷在內的科技企業負責人座談。

藍：盼能見愈高層愈好

行程中，侯友宜也將投書外交事務（Foreign Affairs）期刊，闡述理念。侯還將拜訪僑社、出席僑宴，當面感謝海外僑胞長久以來對中華民國台澎金馬的熱愛，並爭取僑界的支持。

針對傳出爭取會晤美國眾議院前議長裴洛西、現任議長麥卡錫，國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，他沒辦法證實會見到誰，希望看到愈多朋友、愈高層的朋友愈好，能拓展中華民國的外交空間。

議會施政報告 還在評估

【記者葉德正、張曼蘋、劉懿萱／新北報導】新北市長侯友宜今啟程訪美，傳他將在議會定期會前切換成大選戰鬥模式，請假參選，幕僚正評估是否做施政報告，侯仍在衡量。新北市議會民進黨團表示，已做好侯友宜不做施政報告的準備，將採焦土策略全面開戰，讓「落跑市長」深深烙印在市民心中。侯昨受訪時表示，「尊重議會，請假會做妥適安排」。

國民黨議員透露，侯陣營內部建議侯廿一日返台後，廿六日定期會開議前請假投入選戰；也可能於廿七日上午市政會議後請假，下午不去議會做施政報告。國民黨中常委、新北市議長蔣根煌認為，侯友宜起步已比其他參選人晚，既已決定爭取大位，背負人民下架民進黨的期望，適當的時間，該請假就請假。但侯陣營人士說，是否做施政報告，內部有不同聲音，侯還在考慮中。