竹市府勘查完柯文哲老家疑違建 何瑞英：要怎麼拆就怎麼拆

民眾黨總統參選人柯文哲的竹市老家頂樓遭疑違建，市府都發處今天表示，已勘查完成，將依規認定是否涉違建。柯文哲母親何瑞英說，該拆就拆。

柯文哲位在新竹市的老家登記在何瑞英名下，根據建築執照顯示為地上4層、地下1層建物，但從外觀看來，5樓有鐵皮加蓋違建。

何瑞英今天向中央社記者表示，近日已有人到家門外勘查房屋外觀，若經認定是違建，待收到通知後，會自行請工人按照規定拆除，「要我怎麼拆，就怎麼拆」。

新竹市北區公所經建課人員向中央社記者表示，近日已派員到場勘查建物外觀，並調閱資料一併送給新竹市政府都發處進行認定與執行相關程序。

新竹市政府都市發展處副處長許志瑞接受中央社記者電訪表示，案件已於本月5日通知區公所查報違章，近日完成勘查並接獲案件相關資料，將辦理違章建築認定。

許志瑞指出，若認定為違章建築，會列管並要求拆除，若屋主不願配合自行拆除，將執行強制拆除，所有程序通常於6個月內完成。

據新竹市政府都市發展處使用管理科官網資訊，新竹市「新舊違章建築」劃分日期，民國94年12月31日以前建築完成者屬「舊違章建築」，民國95年1月1日以後建築完成者屬「新違章建築」，其中新違章建築經查報認定應強制拆除。