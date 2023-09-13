名家專欄／賴清德好感度第一！錢震宇：郭台銘參選變相拉抬賴好感度

image source：FB／賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘





文／錢震宇

鴻海集團創辦人郭台銘到底選不選總統，吊足大家胃口，尤其面對在野勢力的整合，似乎總是缺少那一塊。之前一再向侯、柯喊話的郭台銘終於在8月28日宣布參選，並決定開始連署。只不過，郭台銘參選時強調「參選是為了促成整合」，讓外界倍感訝異，認為郭此舉反倒會幫助賴清德，網路上更是傳出「賴清德躺著選」梗圖，增加不少話題聲量。

事實上，郭台銘宣布參選後，對賴清德影響有限，但對於侯友宜、柯文哲的選戰布局都產生一定的影響，原先「三腳督」的局面，有可能演變成「四腳督」。對民進黨來說，攻擊方一分為三，不但分散攻擊的力道，也削弱了在野勢力的集結。對有超過六成希望下架民進黨的民眾來說，這不是一個好消息。

參選當天負面聲量創新高 錢震宇：與違背「挺侯」承諾有關



根據《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/08/28～2023/09/10）統計調查結果，從郭台銘宣布參選的8月28日到9月10日，比較賴清德、侯友宜、柯文哲及郭台銘四人的總負面聲量，郭台銘以29萬617筆居冠，其次是賴清德的17萬225筆，之後是柯文哲16萬8112筆，最後是侯友宜11萬8806筆。

比較正負面聲量，郭台銘的正面聲量雖然有14萬3828筆，但相較於負面高達29萬617筆，負面聲量高於正面聲量近一倍。

對於郭台銘來說，起手式非常重要，不管是自己要選，還是希望促成整合總是希望能夠引起共鳴，尤其他訴求主流民意，更應該引起千堆雪。然而，郭台銘宣布參選當天負面聲量高達8萬2338筆。這當然跟他之前曾多次宣布支持侯友宜或支持國民黨參選人，但最後做出相違背的決定有關。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統





郭台銘負面聲量最高點 是侯柯賴的2.7至5.3倍

從聲量趨勢上觀察，隔天郭台銘的負面聲量雖然急遽下跌，但相較於侯、柯、賴，郭的負面聲量始終高於三人，這跟後來傳出包括郭台銘批評媒體記者、發言人黃士修月薪45萬、智庫楊志良發言不當，這對於郭台銘來說都是扣分，郭陣營未即時止血，在媒體、社群上不斷發酵，自然最終累積不少負面聲量。

侯友宜的負面聲量最高點出現在9月5日，當日音樂人劉家昌上節目批評侯友宜帶職參選總統，醞釀連署罷免侯友宜，負面聲量筆數有1萬5319筆；柯文哲則是因為爆出新竹老家違建，柯媽哭了，負面聲量有2萬4320筆；賴清德則是在9月6日同樣因為被爆出萬里老家是違建，負面聲量最高，有2萬9993筆。

只不過，三人的負面聲量比起郭台銘的8萬2338筆，相差甚遠。從之後的趨勢看，侯、柯兩人陣營對郭台銘採取冷處理，柯文哲不敢再跟郭同台、侯友宜也不對郭的事情評論，讓郭台銘的發言與論述沒有著力點，外界討論重點放在是不是便宜賴清德，讓郭台銘從「整合者」變成「搗亂者」。

郭台銘宣布參選當日 皆為4人好感度最高點

根據《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/08/28～2023/09/10），分析4位總統參選人近兩週好感度，8月28日郭台銘宣布參選當天，皆為四個人好感度最高點。其中賴清德好感度最高，達0.9，第二名是郭台銘好感度0.62，而侯友宜、柯文哲被郭邀請喝咖啡談整合，好感度分別是0.61、0.5。

有趣的是，通常政治人物宣布參選當天好感度會最高，但賴清德卻是四人中最高，郭台銘標榜團結在野陣營，但他宣布參選後，隨即擴大了泛藍陣營的分裂。藍營支持者對於整合無望感到失望、沮喪，而綠營支持者則因為在野分裂感到開心，通常綠營支持者表態率高、且動力足，所以反映在各自好感度上。對郭台銘來說，宣布參選當天好感度並未衝高，氣勢沒有打出來，沒有出現所謂的「參選蜜月行情」，好感度持續下滑是個問題，後續對支持者也不好交代。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統





侯友宜好感度居冠！賴清德好感度漲幅低位居第三

根據《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/08/14～2023/09/10），比較郭台銘8/28宣布參選後前後兩週，4人好感度皆上升，而侯友宜好感度居冠。

郭台銘宣布參選後，外界關注在野陣營「能否儘速整合」，侯友宜陣營率先拋出政見，陸續推出廢除80歲以上巴氏量表、提出醫療五箭政見、老人健保免費等，打出差異性，在好感度上面有所提升。其中侯友宜好感度高點出現在9月3日，達到0.58，當天黃復興歸隊，力挺侯友宜，退將強調對郭台銘祭出「三不」政策，有效凝聚支持者氣勢。

至於柯文哲的好感度高點，分別出現在9月2日及7日，都是0.47。分別是外傳藍白整合9月有結果，柯文哲受訪回應，台灣人民很有智慧，會替我們決定，以及柯文哲提出安樂死政見。值得注意的是，賴清德9月6日因為老家爆出違建，好感度最低，賴一路從最高的0.9降到不到0.4，一路下滑將近0.5。顯見，賴清德沒有後續政見或事件能夠拉抬好感度。

郭台銘宣布參選，變相拉抬了賴清德，讓他好感度衝到最高。郭台銘要繼續走下去，恐怕要先說服選民，如何達到整合的目標，朝這方向前進，否則一再放大自己，真的損人不利己。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年08月14日至2023年09月10日。