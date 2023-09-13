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中選會公告 首投族102.8萬人

聯合報／ 記者程遠述鄭媁／台北報導
中選會昨天由主委李進勇發布總統副總統選舉公告。記者杜建重／攝影
中選會昨天由主委李進勇發布總統副總統選舉公告。記者杜建重／攝影

總統大選正式起跑。中選會昨發布第十六任總統副總統及第十一屆立委選舉公告，明年一月十三日投票，選舉人數約為一九五○萬人，包含首投族一○二萬八千人，全國將設置一萬七七九四個投開票所。

宣布參選總統的鴻海創辦人郭台銘，需透過連署才能取得資格，中選會主委李進勇表示，今天起到九月十七日間，可受理為總統、副總統被連署人。中選會指出，依規定，郭台銘若要參選總統，合格連署書至少需達廿八萬九六七七份才可登記。

對於郭台銘辦公室曾稱想要以電子套印身分證方式進行連署，李進勇也重申，嚴格講該方式並不是電子連署，應是身分證的掃描套印，選舉是競爭激烈政治活動，法令要嚴謹以防問題發生，依總統副總統選罷法，被連署人一定要根據中選會連署人名冊的格式，依式印製，身分證用影印掃描，要浮貼在連署書上面，法律規定。

昨被問到何時公布副手人選，郭台銘表示「就剩兩天了」，由於郭今將出席歐洲商會演講，間接證實將在明天正式公布。昨傳出副手人選為台大財金系教授陳嫦芬，不過，郭辦低調不回應。

陳嫦芬被列為外資圈四大天后之一，曾擔任鴻海集團的首席顧問。郭台銘辦公室昨晚低調表示「不清楚，不回應」。

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