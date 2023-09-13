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藍：蔡政府拚雙語失敗 賴應道歉

聯合報／ 記者林縉明林銘翰張睿廷／台北報導
蔡英文總統第二任期也有講過雙語教育，但執行不落實，變成半吊子。圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統第二任期也有講過雙語教育，但執行不落實，變成半吊子。圖／聯合報系資料照片

民進黨總統參選人賴清德昨天表示將續推雙語教育，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢批評，民眾最關心的包括少子化、青年低薪、學用落差、一○八年課綱及雙語教學失敗等問題，根本沒解決；只能說有一種政見，叫做「賴清德與民進黨自己的跳票看不見」。

國民黨立委洪孟楷表示，蔡英文總統第二任期也有講過雙語教育，但執行不落實，就會變成半吊子，賴清德現在又提雙語政策，難道忘記自己曾是行政院長、現任副總統？賴清德應先為過去沒有做好雙語教育向國人道歉。

民眾黨總統參選人柯文哲辦公室發言人陳智菡稱，政策必須全面規畫，首先，雙語師資人力需齊備，其次，教材課程應經完整設計，否則雙語教育只會流於形式，造成老師與學生的負擔，難以有實質成效。

民進黨立委吳思瑤緩頰，強化國人雙語能力是不變的方向，執行過程的規畫確實可以再精進，需要更多的社會公共對話，這個部分可以再做調整。

至於賴清德宣示要推動最低工資法，時代力量黨主席王婉諭表示，感覺時空錯置，還以為是二○一六年，「現在選舉要到了，正直、善良、最低工資法，突然又全部回來了」。

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