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新聞眼／雙語教育師生皆苦 還要硬推？

聯合報／ 記者丘采薇林河名
民進黨總統參選人賴清德昨天舉行「國家希望工程」國政願景發表會，宣布「0到22 投資未來世代」政見。記者胡經周／攝影
民進黨總統參選人賴清德昨天舉行「國家希望工程」國政願景發表會，宣布「0到22 投資未來世代」政見。記者胡經周／攝影

民進黨總統參選人賴清德昨天推出「○到廿二歲」政見，宣示投資年輕人。其中，國民教育藍圖中，依然力推最近引發極大爭議的雙語教育；即便賴清德被問到老師反彈時，回應「技術性問題可以克服」，但也看出賴語帶保留的背後，有明顯執政包袱。

「二○三○雙語國家」是蔡政府在二○一七年時提出的政策，前閣揆林全時期藉由「前瞻基礎建設計畫」編列四年約一百億元預算，賴清德擔任閣揆後也進一步推動。

但多年下來，基層教師反彈聲量有增無減，甚至有本土教師不滿政府大部分經費都拿去聘請外師，尤其外語師資不足，導致各級公立學校「上有政策，下有對策」，許多英文專任老師為了幫學校達標，變身體育、美勞老師，目的只是讓學校對主管機關有所交代。

幾年下來，英文科任老師認為自己的專業不被尊重，對於本土教師而言，要母語非英語的他們使用英語教數學、自然科學等重要科目，也是強人所難。

賴清德一直非常希望推動英語教育，擔任台南市長時，即於二○一四年推出十年計畫，希望十年後讓英語變成台南市的第二官方語言。賴有心以英語教育提升台灣學生競爭力，這次又將雙語教育納入總統政見，雖然立意良善，但現實卻是台灣的師資或環境等硬體設備沒有跟上，不僅苦到學生，更苦到老師。

賴清德昨談到如何解決老師的反彈時，以大方向來回應，強調「只要擴大大家共同合作的概念，願意共同參與，這些技術面的困難都可以克服」，但基層教師不停歇的抱怨也是不爭的事實。

賴身為蔡政府一員，對既有政策不便批評，不難理解；尤其，此政策又是他擔任閣揆時大力推動。若要改弦更張，等於承認先前政策錯誤；但若硬著頭皮推動，又恐被批一意孤行。此議題已引發不少民怨，並遭在野陣營圍攻，就看賴如何尋求解套？

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