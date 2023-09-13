賴續推雙語教育 專家憂犧牲競爭力

民進黨總統參選人賴清德昨天舉行第一場國政願景發表會，公布「○到廿二歲投資未來世代」政見，包括「○到六歲國家一起養」升級版方案、「六到十八歲」均優教育環境及「十八到廿二歲」青年政見。賴清德特別強調，未來將推動雙語教育、設「百億青年圓夢基金」，將完成「最低工資法」立法。

不過，賴清德在行政院長任內提出的「二○三○雙語政策」引發不少反彈，對於未來將推動雙語教育，專家直言，雙語政策根本不符合台灣多元背景，甚至可能犧牲孩子競爭力，要每個孩子把兩個語言同時學好是理想也是幻想，更可能損害學生受教權。

賴清德提到六到十八歲階段，再次強調將續推雙語教育，「一定要學習國際語言，可以是英、日語或其他語言」，但推動時應尊重學生受教權及教師專業，參考學習現場意見，穩健落實友善學習環境。

媒體問到，雙語政策是否要修正？賴清德說，強化英語力是必要的，「目前推動的結果是執行現場出現問題」。他覺得這是磨合期。賴說，教育部其實也做了不少輔助措施，也許有些不夠周延，但都是技術性的問題，都可以克服。

不過，全國教師工會總聯合會文宣部主任羅德水稱，賴清德從二○一四年擔任台南市長任內主推雙語教育，到明年已快滿十周年，仍太小看教學現場問題，所提出的配套都只能解決半數問題；台灣作為多語國家，已經沒有把英語當成雙語的空間，根本戰略設定就出問題，且全世界也無推行成功的國家，就連新加坡也只是犧牲中文跟母語為代價。

羅德水指出，當前教學現場非常混亂，非頭痛醫頭、腳痛醫腳能解決，雙語政策根本不符合台灣多元背景，甚至可能犧牲競爭力，包括這一世代的中文母語薄弱、學科能力匱乏等。

台灣師範大學英語系退休教授周中天指出，推動雙語教育最根本問題為「釐清定義」，不少參選人選舉期間主打雙語教育，卻無人說出具體做法，要每個孩子同時學好兩個語言，「是理想也是幻想」。

昨天除賴清德主講政見，文化部前部長、青平台董事長鄭麗君及台大社會系教授林國明也到場相挺。賴清德先介紹「○到六歲國家一起養2.0」，對策包括公托、準公托及保母服務再加碼，盼提高送托率。對十八到廿二歲青年，賴主張由政府設立「百億青年圓夢基金」，鼓勵青年出國開闊視野；媒體問經費從哪來？賴回應，主要來自政府經費，也歡迎社會各界捐款。

賴清德主張投資高等教育，透過鼓勵國內大學與國外優質大學合作，推動雙聯學制與國際知名學府在台設立分校。有媒體問，是否也包括北大、復旦等中國學府？賴表示，符合標準，不對任一國設限。