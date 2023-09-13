快訊

總整理／太美！iPhone 15 Pro有4色！鈦金屬、髮絲紋超質感、Pro Max獨享鏡頭新功能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴續推雙語教育 專家憂犧牲競爭力

聯合報／ 記者丘采薇周湘芸／台北報導
民進黨總統參選人賴清德昨天舉行「國家希望工程」國政願景發表會，宣布「○至廿二歲投資未來世代」政見。記者胡經周／攝影
民進黨總統參選人賴清德昨天舉行「國家希望工程」國政願景發表會，宣布「○至廿二歲投資未來世代」政見。記者胡經周／攝影

民進黨總統參選人賴清德昨天舉行第一場國政願景發表會，公布「○到廿二歲投資未來世代」政見，包括「○到六歲國家一起養」升級版方案、「六到十八歲」均優教育環境及「十八到廿二歲」青年政見。賴清德特別強調，未來將推動雙語教育、設「百億青年圓夢基金」，將完成「最低工資法」立法。

不過，賴清德在行政院長任內提出的「二○三○雙語政策」引發不少反彈，對於未來將推動雙語教育，專家直言，雙語政策根本不符合台灣多元背景，甚至可能犧牲孩子競爭力，要每個孩子把兩個語言同時學好是理想也是幻想，更可能損害學生受教權。

賴清德提到六到十八歲階段，再次強調將續推雙語教育，「一定要學習國際語言，可以是英、日語或其他語言」，但推動時應尊重學生受教權及教師專業，參考學習現場意見，穩健落實友善學習環境。

媒體問到，雙語政策是否要修正？賴清德說，強化英語力是必要的，「目前推動的結果是執行現場出現問題」。他覺得這是磨合期。賴說，教育部其實也做了不少輔助措施，也許有些不夠周延，但都是技術性的問題，都可以克服。

不過，全國教師工會總聯合會文宣部主任羅德水稱，賴清德從二○一四年擔任台南市長任內主推雙語教育，到明年已快滿十周年，仍太小看教學現場問題，所提出的配套都只能解決半數問題；台灣作為多語國家，已經沒有把英語當成雙語的空間，根本戰略設定就出問題，且全世界也無推行成功的國家，就連新加坡也只是犧牲中文跟母語為代價。

羅德水指出，當前教學現場非常混亂，非頭痛醫頭、腳痛醫腳能解決，雙語政策根本不符合台灣多元背景，甚至可能犧牲競爭力，包括這一世代的中文母語薄弱、學科能力匱乏等。

台灣師範大學英語系退休教授周中天指出，推動雙語教育最根本問題為「釐清定義」，不少參選人選舉期間主打雙語教育，卻無人說出具體做法，要每個孩子同時學好兩個語言，「是理想也是幻想」。

昨天除賴清德主講政見，文化部前部長、青平台董事長鄭麗君及台大社會系教授林國明也到場相挺。賴清德先介紹「○到六歲國家一起養2.0」，對策包括公托、準公托及保母服務再加碼，盼提高送托率。對十八到廿二歲青年，賴主張由政府設立「百億青年圓夢基金」，鼓勵青年出國開闊視野；媒體問經費從哪來？賴回應，主要來自政府經費，也歡迎社會各界捐款。

賴清德主張投資高等教育，透過鼓勵國內大學與國外優質大學合作，推動雙聯學制與國際知名學府在台設立分校。有媒體問，是否也包括北大、復旦等中國學府？賴表示，符合標準，不對任一國設限。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 雙語教育

延伸閱讀

推雙聯學制包括北京、復旦大學？ 賴清德：不對任何國家設限

桃園首場客庄後援會成立 賴清德：參選扛使命心更坦然

侯喊基本工資3萬3 賴清德：建立制度比喊一個數字重要

賴清德推政見 侯辦嗆：有種政見是「賴清德跳票看不見」

相關新聞

賴續推雙語教育 專家憂犧牲競爭力

民進黨總統參選人賴清德昨天舉行第一場國政願景發表會，公布「○到廿二歲投資未來世代」政見，包括「○到六歲國家一起養」升級版...

藍：蔡政府拚雙語失敗 賴應道歉

民進黨總統參選人賴清德昨天表示將續推雙語教育，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢批評，民眾最關心的包括少子化、...

新聞眼／雙語教育師生皆苦 還要硬推？

民進黨總統參選人賴清德昨天推出「○到廿二歲」政見，宣示投資年輕人。其中，國民教育藍圖中，依然力推最近引發極大爭議的雙語教...

中選會公告 首投族102.8萬人

總統大選正式起跑。中選會昨發布第十六任總統副總統及第十一屆立委選舉公告，明年一月十三日投票，選舉人數約為一九五○萬人，包...

韓國瑜願當藍桶箍 朱立倫稱加分

國民黨總統參選人侯友宜明天出訪美國，黨主席朱立倫昨表示，侯友宜訪美目的包括和美方交朋友、表達清楚立場，也會和當地專家學者...

柯文哲以糖尿病 喻兩岸共存

民眾黨地方黨部被指「染黑」、新竹市長高虹安也被爆「男友干政」，民眾黨總統參選人柯文哲連兩天沒有公開行程，今天將主動出擊，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦