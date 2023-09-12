整理包／連署參選總統「關關難過」？想拿到大選門票 郭台銘得先通過這5關卡

選戰進入倒數四個月，中選會也在9月12日發布選舉公告，宣告大選正式起跑。目前將角逐總統大位的人選，有國民黨總統參選人侯友宜、民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲，以及8月28日宣布，將透過連署方式投入總統大選的鴻海創辦人郭台銘。不過失去了政黨的推薦，等待郭台銘的是連署參選的「重重難關」。

第一關：9月17日前 申請為總統「被連署人」

根據《總統副總統選舉罷免法》規定，若想以連署方式參選總統，須於選舉公告發布的5天內，向中選會申請為總統、副總統「被連署人」。而今年的選舉公告已於9月12日發布，換言之，郭台銘須在9月13日至9月17日提出申請，才能突破連署參選的第一個關卡。

關於後續流程的時間規劃，中選會也表示，將於9月18日公告被連署人，9月19日至11月2日受理連署書件，並在11月14日前公告總統、副總統選舉的連署結果。

第二關：繳交「連署保證金」一百萬元

而在申請成為被連署人的同時，也得繳交「連署保證金」，根據《總統副總統選舉罷免法》，透過連署方式申請登記為總統、副總統候選人者，需向中選會繳納新臺幣一百萬元。

如果連署人數未達規定門檻的一半，一百萬元的保證金將沒收，反之，若是連署順利完成，即可成為「候選人」，中選會應於連署結果公告發布10日內發還保證金。

第三關：公布副手人選

郭台銘宣布連署參選至今，副手人選仍撲朔迷離，不過主流民意大聯盟發言人黃士修曾透露，郭台銘將與副手一同前往中選會，遞交總統、副總統被連署人申請書；幕僚也規畫了三種可能方案，會比照參選記者會，邀請國內外媒體採訪。不過黃士修表示，9月13日郭台銘將參與歐洲商會演講，確定不會前往申請。

第四關：11月2日前 需突破連署人數門檻

中選會在9月18日公告被連署人名單後，郭台銘要在45天內提出連署書，而依照《總統副總統選舉罷免法》公告，連署人數應達到最近一次立法委員選舉的選舉人總數1.5％，以2020年立法委員選舉人數1931萬1105人來看，連署的門檻為28萬9666人，也就是說，郭台銘得在11月2日前完成連署作業。

2024總統大選獨立參選人連署時程。製表／聯合新聞網

第五關：29萬連署資料要齊全！中選會拒電子連署 身分證影本需浮貼

除了連署數量門檻難達成，連署書也是一大難題。根據《總統副總統選舉罷免法》，年滿20歲即可連署，但連署人應於連署人名冊及切結書上簽名或蓋章，附上本人身分證正面的影本，並填妥戶籍地址、出生日期等相關資料。

黃士修9月10日曾表示，郭台銘官方辦公室將在9月17日備便全國連署站點，連署行動預計19日開跑。而對於郭台銘辦公室曾傳出要以電子套印身分證方式進行連署，中選會主委李進勇12日也重申，根據《總統副總統選舉罷免法》第23條，連署書需「依式印製」，身分證得使用影印掃描，浮貼在連署書上面。

他們也曾透過連署 取得大選門票

從1996年總統直選以來，共有33組人馬尋求連署參選，其中僅有5組人馬取得大選門票，但沒有成功當選的前例。

而連署參選最早可以回溯到1996年，當時林洋港、郝柏村與陳履安、王清峰兩組搭擋，通過連署獨立參選，分別拿下14.9%及9.98%的選票。

2000年，宋楚瑜搭檔張昭雄、許信良搭檔朱惠良，通過了連署門檻，儘管兩組人馬皆落選，但當時宋楚瑜以36.84%的得票率，創下連署參選者最高得票。

2012年，宋楚瑜再度以連署方式投入總統選舉，並成功取得大選門票，可惜僅獲得2.76%得票率。