郭連署門檻29萬人 中選會拒電子連署

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

鴻海創辦人郭台銘想以電子方式進行總統參選連署，中選會表示不行！中選會主委李進勇12日公布「總統副總統選舉公告」指出，本次選舉若要連署，門檻為289667人，11月2日前完成連署，且競選經費不得超過4.2億元。針對郭台銘想要以電子連署，李進勇回應說，連署需依法將身分證「浮貼」在連署書上。

經費最高4.2億

李進勇說，總統副總統與立委選舉將於明年1月13日（六）進行投票，投票時間是從早上8點到下午4點，目前預估選舉人數約1950萬人，首投族約有102萬人，將會設置17794個投開票所，動員超過20萬名選務工作人員。中選會提醒，選民可以投3張選票，包括總統、立委（區域或原住民）與政黨票。

中選會指出，總統副總統選舉登記日期將從11月20日到24日，候選人可透過政黨推薦或連署方式申請，另外，《選罷法》已在6月9日修正公布，包括候選人消極資格規範、競選廣告實名制、深偽影音與民意調查發布等都適用新規，總統候選人最高登記經費為4.275億。

連署門檻29萬人

李進勇也表示，本次符合總統副總統選罷法規定，可推薦總統候選人的政黨有民進黨、國民黨、民眾黨與時代力量，若以連署方式登記為候選人者，於9月13至17日受理連署、18日公告、19日到11月2日受理連署書件，11月14日前公告連署結果，本次連署門檻為289667人。

媒體詢問，若戶籍沒有遷回來，超過兩年已經被遷出者，也可以返國行使投票權嗎？李進勇說，可以向國內最後住所區登記。被問到如果鴻海創辦人郭台銘連署後退選是否違法？李進勇回應說，郭若連署完沒有登記，就沒有退選；若登記了，即使他宣布退選也沒有法律效力，他依舊會是候選人，從頭到尾都沒有退選的問題。

不給電子連署

由於郭台銘先前曾傳出要以「電子連署」遞交連署書，媒體問李進勇此法是否可行？李進勇回應說，郭辦也曾來函請教，身分證能否以「掃描套印」的方式連署，其實嚴格來說也非電子連署，但李進勇提醒，選舉是非常激烈的政治活動，選務法規與執行都相當嚴謹，依法都要按照中選會規定的名冊與切結書格式，身分證需以影印掃描等方式，浮貼在連署書。

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