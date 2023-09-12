倒數4個月 中選會今發布選舉公告

中選會今天上午將發布第十六任總統副總統及第十一屆立委選舉公告，宣布明年總統及立委大選日為一月十三日，時間為上午八點到下午四點；會中並將公布明年開票所設置數及選舉人數。中選會指出，戶籍設在國外的國民，如果想要投票，可以在九月十二日至十二月四日申請登記，行使投票權。

選戰將進入倒數四個月，各總統參選人也逐漸增加競選行程。民進黨總統參選人賴清德上周公布「國家希望工程」專家學者名單，今天將在民進黨中央黨部舉行第一場國政願景發表會，公布「○到廿二歲」政見。據了解，賴清德不會只聚焦於補助，幕僚透露，賴希望宏觀、全面性為國人考量。

賴清德昨到南投參香，草屯林太師廟主委洪登宜當場陳情砂石車、垃圾等問題，南投從好山好水變成垃圾山、骯髒水，盼他若當選應定期來南投聽取意見。賴坦言，南投人給民進黨很多機會，民進黨卻傷南投鄉親的心，他深刻反省檢討。

國民黨總統參選人侯友宜昨公布訪美行程，九月十四日至廿一日，依序訪紐約、紐澤西、華府、舊金山，並在四地舉辦四場僑宴。侯此行重頭戲在九月十八、十九日，將拜會美國在台協會（ＡＩＴ）、國會議員，並在布魯金斯學會發表演講。廿日在舊金山與科技界座談並舉辦僑宴後，廿一日凌晨搭乘華航班機返台。

民眾黨總統參選人柯文哲為破除「跨不過濁水溪」魔咒，九月中旬預計前往台南市、高雄市展開longstay（長住）計畫，希望爭取更多選民認同。他昨會晤日本東京大學「兩岸關係研究小組」訪問團，訪團成員詢問是否有與其他勢力合作可能，柯表示，以總統選舉層面來看，有相當程度困難；因為從選民結構來看，藍營支持者票投他的可能性較大，但白營支持者不見得會把票投給藍營參選人。立委部分，民眾黨已完成區域提名，提名席次不多，且與藍營衝突較少，某程度上來說也是在野勢力合作。

鴻海創辦人郭台銘宣布參選總統，中選會公告明天起至本月十七日間受理申請為總統、副總統選舉被連署人，郭的副手人選也須掀牌。郭辦發言人黃士修說，明天有歐洲商會演講，確定不會前往申請；幕僚已規畫三種可能方案，屆時會比照參選記者會邀請國內外媒體採訪。郭台銘昨在景美夜市受訪表示，一切都在進行中。

今年三月廿九日宣布參選總統的監察院前院長王建煊，昨天宣布退出大選。他表示，出來參選就是希望民眾了解兩岸關係面臨嚴峻考驗，現在中國快要武統台灣了，卻沒什麼人支持和平統一，加上不想成為千古罪人，所以決定退選。