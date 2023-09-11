賴清德喊本命區台南得票創新高 立委嗆對選民情緒勒索
民進黨總統參選人賴清德昨天說，只有在台南市得到創新高的得票率，這場選舉才有辦法穩定當選，民眾黨立委陳琬惠今天說，民進黨已經在台南執政30年，文化古都被黑金貪腐所籠罩，只剩下對選民的情緒勒索。
陳琬惠今天透過新聞稿指出，賴清德昨天說，在本命區台南市的得票率創新高，才有辦法在這場選舉穩定地當選，她看到後實在是非常悲哀。
陳琬惠表示，民進黨已經在台南執政30年，端不出像樣政績，還搞得文化古都被黑金貪腐所籠罩，選舉到了只剩下對選民的情緒勒索，更令人憤怒的是，對於綠營權貴一籮筐的黑金貪腐，賴清德自始自終皆裝作沒看到，彷彿這一切與他完全沒有關係。
陳琬惠指出，台南從88槍擊案、學甲爐碴案、經發局長涉貪與接受性招待，再到正副議長賄選案，特定綠營政治人物結合地方黑金，導致弊案叢生，地址位在台南的台鹽綠能，作為國家推動綠能的公司，已經成為綠營權貴鍊金的大本營。
陳琬惠說，她想要請問賴清德，這些綠營權貴搞出來的爛事，未來打算要怎麼處理，還是自己人就沒有關係。
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