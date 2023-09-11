柯文哲：選戰決勝關鍵在「客廳」

民眾黨總統參選人柯文哲昨成立彰化及南投選哲之友會。被問到「美麗島電子報」民調，自己落到第三名，柯表示，民調公司有很多家，通常要做綜合判斷才會準確，不需對單一家的民調做回應。他指出，民眾黨雖力量有限，但只要一步一步踏實向前，就會走向成功。

彰化選哲之友會成立大會，超過五百名支持者到場，柯文哲說，現場年輕人居多，他看過一個民調，自己七十歲以上支持度只有百分之二，這場選舉決勝負在客廳，請支持者在客廳進行一場社會運動，要說服爸媽之外，還要說服阿公阿嬤，不要陷在藍綠的泥淖。

柯也說，最近電視很少人在罵新北市長侯友宜，但很多人在罵他，請名嘴不要忽視侯市長的存在，只打柯文哲。

行政院長陳建仁去高雄勘災，誇高雄超前部署災情少，暗酸南投，柯文哲說，這是一種「政治上的思維」，並以當醫師為例說，「病人送到台大醫院，從不會問病人是民進黨或國民黨，難道不同黨就不同待遇？」