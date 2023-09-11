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侯友宜喊「做不好的黨拉下來」

聯合報／ 記者黃于凡李宗祐李文德朱冠諭／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜（中左二）昨晚出席台南市議員林燕祝的「燕祝之友會會員大會」，逐桌向支持者致意。記者李文德／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（中左二）昨晚出席台南市議員林燕祝的「燕祝之友會會員大會」，逐桌向支持者致意。記者李文德／攝影

新北市長侯友宜參選總統後，昨天第三度回防故鄉嘉義，再赴台南直攻民進黨總統參選人賴清德的本命區，參加議員成立的「侯援會」。侯說，現在拚的就是國家和平，兩岸若發生戰爭、台灣若不和平，繼續讓不公不義的政黨執政，下一代如何過好日子？他並喊話「把那個做不好的政黨拉下來。」

賴清德昨上午在嘉市垂楊國小造勢，侯友宜下午則在民族國小造勢，兩地車程不到十分鐘，藍綠短兵相接。侯友宜與國民黨主席朱立倫、嘉義市長兼國民黨副主席黃敏惠一同大進場，滿場「凍蒜」聲不斷。朱立倫說，近期民進黨做很多壞事情，不公不義的事太多，像雞蛋進口補助問題大眾能夠接受嗎？做不好就換人，為了和平及公平正義，一定要支持侯友宜。

侯友宜昨行程滿檔，一早先參加桃園嘉義同鄉會挺侯大會；針對「美麗島電子報」最新民調，侯已超車民眾黨主席柯文哲，侯友宜說，最主要是這段時間，提出讓人民有感的政見，「魄力改革，解決民怨」，這才是身為總統參選人贏得信任最主要的關鍵。

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