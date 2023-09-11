嘉義後援會分裂 賴清德籲團結

民進黨總統參選人賴清德昨天直搗國民黨總統參選人侯友宜故鄉嘉義，授旗成立信賴台灣後援會，面對嘉義綠營分裂，賴呼籲要團結合作，爭取最大民意支持。賴清德到高雄時提出拚經濟、護民主、強國防、保和平四大目標，暗酸這次選舉有人想透過簽和平協定來得到和平，也有人接受九二共識，想靠讓渡主權得到和平，這都是假和平。

民進黨嘉義市黨部主委黃露慧與黨籍立委王美惠積怨已深，嚴重失和，王美惠先前已成立信賴台灣之友會，黃露慧昨另成立信賴台灣後援會別苗頭，雖然雙方都挺賴清德，但王美惠昨未出現會場，綠營分裂也浮上檯面。

賴清德說，嘉義市是民主聖地，從許世賢醫師開始相傳至今，歷經台灣從專制獨裁邁向民主自由時代，嘉義市民主運動前輩投入非常多力量。面對綠營的分裂，賴清德呼籲信賴台灣之友會、信賴台灣後援會兩會要團結合作，尋求選民最大支持、最大勝利。

賴清德隨後轉往高雄市參加國際獅子會、扶輪社、青商會、同濟會四大社團後援會成立大會，吸引逾二千人參加，高喊賴清德凍蒜，行政院長鄭文燦、高雄市長陳其邁都到場助講。

賴清德昨也出席「台北市台南市同鄉會」四十周年慶典，現場席開超過一五○桌。賴清德以台南市老市長身分拜託鄉親支持，主辦單位也安排台大南友會歷屆會長及成員近卅人出席；無黨籍的中正萬華區立委參選人于美人也到場拉票，與賴清德「巧遇」。

賴清德致詞時說，很多人說台南是他的本命區，從昨天集會的熱烈，他深刻感受到台南真的是他的本命區。