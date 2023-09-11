新聞眼／侯友宜虛心請益 助己重返爭勝行列

民進黨政府執政第二任期，弊案、爭議不斷，加上兩岸情勢日趨緊張，從民調數字可見，約六成選民期盼政黨輪替。國民黨總統參選人侯友宜近期有超車民眾黨總統參選人柯文哲之勢，先前「侯侯做代誌」一度遭訕笑，但國政經緯萬端，侯坦承「真有不懂」，反而虛心向專家請益，端出有感政見，也讓自己重返有力競爭者的行列。

現有過半民眾希望下架民進黨，然非綠陣營卻有三組總統參選人瓜分選票，使得綠營賴清德漁翁得利，大幅領先所有對手，被動面對選戰，日前連希望工程國家願景發表會都不讓媒體聯訪，原因也在於賴陣營認為只要不出錯，就能確保優勢。

侯友宜數月前因黨內亂流、新北幼童餵藥案遭受重傷，形象慘跌，民調直直落。不過，近期國民黨逐漸展現團結之勢，加上侯辦接連拋出十四項政見，招招見血，連民進黨政府都被迫「跟進」多項政見，侯逐漸找回選戰節奏，支持率回升，近期已有民調顯示反超柯文哲。

外界不斷討論「藍白合」，但侯陣營戰略清楚，只要沒有拉開與柯文哲差距，便缺少談判籌碼。所以侯友宜對於該議題總是四兩撥千斤，砲火也只對準民進黨政府，不隨其他陣營起舞；既依自身節奏前行，同時保留與柯談判空間。

「藍白合」的大限，是中選會受理總統、副總統與立委選舉候選人登記日，也就是十一月廿四日，侯友宜若能先求穩坐老二，拉開優勢，就有望迫使柯文哲接受談判；即使合作未果，也能轉換戰略模式，改打棄保牌，邊緣化柯文哲，爭取渴望政黨輪替的選民支持。

「不需要驚奇，我們要的是穩定的領導者。」企業家的這番話，無疑是侯友宜的強心針，若能持續強打「領導人的可預測性」，力拚「非綠共主」第一品牌，掌握整合、棄保的主導權，明年大選豈無勝算？