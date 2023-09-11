侯友宜提「數字政見」加分 企業有感

國民黨總統參選人侯友宜參選之初，曾被外界質疑格局不夠、發言空洞。侯近期接連推出各項政見，努力打破外界疑慮；有企業家認為，「企業界不需要驚奇，要的是穩定的領導者」，侯友宜拋出的政見內容完整，也有精確數字，確實吸引公司掌舵者目光，強調兩岸穩定發展的論述，更是大大加分。

侯友宜日前曾在企業領袖聚集的東方領袖論壇中，以「2024經濟再出發的國家備忘錄」闡述兩岸、能源、中美貿易戰等議題，現場上百名聽眾，不少人特別拿出手機拍攝簡報；侯也在該場活動致詞講了四十分鐘。接下來半個月，他又陸續推出多項政見，包括巴氏量表、長者健保免費、癌症基金、老農津貼等，回應外界對其政策空洞的質疑。

對於政見方向，侯友宜曾說，「有人問過：你懂核電嗎？自己當下表示：『我還真不懂』」，但不懂就請教專家，尋求專業學者提供國家能源方向，核電可以用科學角度處理，而不是用政治手段面對；他是事務官出身，認為政治人物就是要相信專業，不被民粹綁架。

「不需要驚奇，我們要的是穩定的領導者。」台灣上市櫃協會榮譽副理事長施明豪說，一名領導者要站在高處帶領國家，不能讓國民對未來產生恐懼、不確定性，所以領導人的可預測性相當重要。譬如，現階段情勢，企業領袖須將兩岸局勢因素作為公司經營重要考量，因為沒有和平，什麼都不用談；他親身接觸後，發現侯友宜是一個相當沉穩的總統參選人，尤其是兩岸論述與方向。

如何看待侯友宜提出具有完整數字規畫的能源政見？施明豪表示，企業經營最重要的便是數字，是決策的重要參考指標，任何總統參選人提政見都應有數據佐證，經營者心裡才能有底、作為公司未來發展依據；可預測的電力政策相當重要，企業要在穩定的環境中營運，才不會出現太大的驚奇與問題。

另有板橋在地知名企業家認為，以目前產官學角度來看，官方已經與產業出現脫節，民進黨政府多是跟著企業走，政策無法讓公司掌舵者有感；侯友宜相信事務官專業，頻拋多項符合民眾期待的政見，讓人慢慢看出侯的深度，對其大為改觀。

至於企業界是否會傾向支持侯友宜？該名企業家沒把話說死，他表示，身邊多數人因企業經營需求，關注兩岸關係發展，也盼換黨執政，侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲都是選項，最後應會觀察封關民調、集中選票，侯友宜如想獲得企業界支持，尚須努力拉開與柯文哲的民調差距。

國民黨立院黨團總召曾銘宗指出，侯友宜在企業家面前的演講，令在場人士眼睛為之一亮，近期更以從容態度，逐項端出新政見，成功打動民心，也獲得多數選民認同，相信侯的民調必會逐漸上揚。