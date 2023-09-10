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搶醫護票 賴清德挺三班護病比入法

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨總統參選人賴清德昨天出席「全國護理師賴清德後援會成立大會」。記者蔡晉宇／攝影
民進黨總統參選人賴清德昨天出席「全國護理師賴清德後援會成立大會」。記者蔡晉宇／攝影

護理師離職潮湧現，國民黨總統參選人侯友宜提出「五箭優先」醫療衛生政見，主張優先為護理人員加薪後，衛福部表示，正和各界討論三班護病比，今年底應可確定。民進黨總統參選人賴清德昨天表示，護理界關心已久的「三班護病比」入法，他覺得合理，一定要來做。

護理界爭取「三班護病比」多時，護病比指的是平均每位護理人員照顧病人的數量，台灣護師醫療產業工會八月還到行政院門口陳情，盼政府盡速將「三班護病比」入法；但當時行政院及照護司代表到場面對護理師怒火，僅不斷跳針回應「會盡快」，未允諾確切時程。

二○二四總統大選，藍綠搶攻醫護選票，賴清德昨天出席「全國護理師賴清德後援會成立大會」時表示，針對「三班護病比」提出正面回應，盼打造「信賴護理，健康台灣」。

賴清德表示，醫療人員工作環境都極需要改善，很多醫師科別招不到醫生，也找不到護士，前衛福部長陳時中也跟他說，大家希望三班護病比要入法，一定要來改善工作環境，因為現在是全日護病比，讓大醫院遵守三班護病比。

賴清德近期選戰步調有三大重點，包括再度走進校園、勤跑百工百業後援會，以及「國家希望工程」國政說明會。

百工百業部分，賴清德發動「鐵人行程」，以每天排滿行程方式勤跑百工百業，以昨天為例，就一連跑了六個行程。他在出席「北區宗教賴清德後援會成立大會」時表示，台灣的宗教自由一百分，相比之下，過去「隔壁」有發生過把神明送到廁所去，到現在都還對宗教產生壓迫，天主教也好、基督教也好，都遇到這種困難。

關於副手人選，熱門人選之一的駐美代表蕭美琴昨天接受彭博新聞專訪，被問及是否會擔任賴清德副手，蕭回應，當前專心於對美關係，這是她的主要工作。賴清德面對媒體喊話提問該議題則無回應。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 護病比 衛福部 陳時中 蕭美琴 侯友宜

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