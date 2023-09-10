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邀柯文哲喝咖啡 朱立倫：談國家未來

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國民黨主席朱立倫（左）拋出想與民眾黨總統參選人柯文哲（右）會面喝咖啡的想法。聯合報系資料照
國民黨主席朱立倫（左）拋出想與民眾黨總統參選人柯文哲（右）會面喝咖啡的想法。聯合報系資料照

國民黨主席朱立倫拋出想與民眾黨總統參選人柯文哲會面喝咖啡的想法，他昨天進一步說，有透過幕僚提出這樣的邀請。據了解，從私下接觸、隔空呼應憲改理念到幕僚正式提出邀請，朱立倫、柯文哲近期是否坐下來喝咖啡 、談合作，受到藍營高度關注。雙方一旦正式對談，將為總統大選「藍白合」跨出重要的第一步。

據了解，朱立倫和柯文哲之前的互動，絕不只是「通電話」，過去互動只能做不能說，如今公開呼應、幕僚邀約，若朱、柯進行對談，藍白合議題將攤在陽光下，雙方對談的主題、形式、內容都可討論，甚至朱、柯兩人對談外，國民黨、民眾黨重要幹部也可參與。

朱立倫、柯文哲日前針對憲改、責任內閣制、聯合政府等主張隔空呼應，朱立倫八日受訪時說，他和柯對於公共政策、政府體制乃至於兩岸關係上，的確有些共同點，希望近日能夠會面，基於共同理念，想和柯坐下來喝杯咖啡。

朱立倫昨天出席全國青年助講團成立記者會前，被問到這兩天是否與柯文哲約見面。朱立倫表示，有透過幕僚提出這樣的邀請，柯文哲與他是舊識，對公共議題、兩岸關係、政府制度、未來走向都可以坐下來談，這本來就是在野政黨黨主席的工作與責任，更何況即將要面對立法院新會期的開議，還是有很多重要政策可以一起溝通。

侯友宜昨天被問到藍白合議題時表示，身為國民黨徵召總統參選人，一定結合所有力量讓做不好的民進黨政府被政黨輪替，尤其弊案連連人民最不能忍受，他當總統會以魄力解決，讓民怨能平息，也讓民怨知道「原有政府做了哪些事」。至於副手問題，侯說，時間到會向大家報告。

2024選舉 2024總統選舉

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