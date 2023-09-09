賴蕭配有譜？賴清德副手「蕭美琴當然會加分」

民進黨總統參選人賴清德的副手，外界看好駐美代表蕭美琴，「賴蕭配」有譜嗎？行政院副院長鄭文燦昨天接受Yahoo TV「齊有此理」節目專訪時表示，他沒訊息，但蕭美琴在台美關係是關鍵的重要靈魂人物，「她當然會加分，這是可以期待也不用懷疑」，只是蕭現在工作還在美國，賴清德會有智慧的決定這件事。

鄭文燦說，民進黨支持者的期待是正副總統最好的搭擋「要贏」。他說，蕭美琴過去表現，駐美代表表現，讓台美關係不止拉近，信賴、溝通與合作，蕭美琴是關鍵的重要靈魂人物，「她是滿重要的」，她當然會加分。

賴清德萬里老家被指是違建，民進黨質疑新北市府不斷改口，國民黨總統參選人侯友宜昨表示，新北市政府的立場沒有變過，依法行政。賴清德昨天出席「二○五○台灣願景，投資健康未來」銀天下圓桌論壇，並沒有對違建做出回應。

鄭文燦表示，當地過去有採礦、後來脈絡，類似礦區，民國六○年之前有很多工寮和宿舍，民國七○年區域計畫法才實施，依法可申請變更，但政府並未廢止，使得住宅保留有水、有電、有門牌、有戶籍，因為當時區域計畫法還未實施，可以寬容處理，「這是區域共同問題，也是歷史通案問題」，並非個人特權或違法，以前很多三合院也沒建照。

非綠整合無進展，賴清德被在野酸是「躺著選」，鄭文燦說，賴清德的行程是四組參選人裡最多的，有時一天跑十個行程，賴的團隊一樣是步步為營，沒有任何大意，鄭文燦也說，「目前藍白都在打鴻海創辦人郭台銘」，而藍白之間也有很多互相批評。