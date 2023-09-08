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蔡總統：不覺得賴清德「躺著選」

聯合報／ 記者丘采薇／台北報導
蔡英文總統（中）當地時間六日參加史瓦帝尼慶典。圖／總統府提供
蔡英文總統（中）當地時間六日參加史瓦帝尼慶典。圖／總統府提供

蔡英文總統出訪非洲友邦史瓦帝尼，預定今天返國。返國前，她在當地與隨團媒體茶敘。媒體問鴻海創辦人郭台銘參選總統，外界認為對民進黨有益，民進黨總統參選人賴清德是「躺著選」，如何看二○二四選情？蔡總統回應：「我不覺得他（指賴）是躺著選的耶」。

蔡總統說，她不會覺得賴清德是躺著選，首先，賴的人格特質大家很清楚，決定要做一件事情時，都是全力以赴，不會因為現在或許有一些領先就鬆懈，「我看他沒有啊，還是忙進忙出，非常投入選戰。」至於郭台銘參選，蔡總統說尊重也祝福。

另有媒體問，蔡總統與駐美代表蕭美琴感情好，是否會撮合蕭美琴擔任賴清德副手，有和賴聊過嗎？蔡總統說，選舉的事情，歷來副手人選，都是由總統參選人決定，「如果他覺得有好的可能性，要由當事人自己去談，如果需要我協助的，我當然也會幫忙。選舉的事就講到這裡吧」。

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