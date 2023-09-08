聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲表態 支持代理孕母、安樂死

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
民眾黨總統參選人柯文哲（左）昨舉行第二場醫療政策記者會「人權自主 安寧善終」，探討台灣醫療如何邁向人權、自主、安寧、善終、尊嚴。記者林伯東／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲（左）昨舉行第二場醫療政策記者會「人權自主 安寧善終」，探討台灣醫療如何邁向人權、自主、安寧、善終、尊嚴。記者林伯東／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲昨天表態支持代理孕母安樂死。柯表示，作為醫師的立場，他個人贊成「人權自主，安寧善終」，願意傾聽社會意見；但他也說，不是說要明確納入政見，政治是說服的過程，「我認為是對的，我的實務經驗也認為是對的」，就應該去推，過程當中如果遇到反對意見，就要去說服。

藥害救濟基金會董事長陳昭姿及已逝體育主播傅達仁之子傅俊豪，昨與柯文哲對談代理孕母與安樂死議題。陳昭姿說，國民健康署曾做過三次民調，對代理孕母支持或不反對者達八成，然而廿多年來，衛生署卻一直以人工生殖委員會阻攔代理孕母在台灣合法執行，甚至用行政命令禁止；她質疑，連保守的英國都成為全世界第一個開放代理孕母，且全世界卅多個文明國家都通過，台灣為何要禁止？

柯文哲表示，許多人因為先天或後天的疾病無法生育，現在科技與醫療已經可以彌補缺憾，醫學要給每個人最大的幸福保障，既然台灣已經可以合法捐精、卵、腎及一部分的肝，他想不出為什麼還要反對代理孕母，甚至用行政命令禁止，讓法律快廿年躺在立法院。

傅俊豪分享父親尊嚴善終的經歷說，根據調查，台灣有九成民意認同尊嚴善終，父親的遺願就是台灣也能完成「尊嚴善終法」，達到真正病人自主。柯表示，目前雖然有安寧緩和醫療條例、病人自主權利法，但執行情況都不好，「尊嚴善終法」是正確方向，他支持，也會繼續爭取民眾認同、推動立法。

【記者林縉明、蔡晉宇、林琮恩／台北報導】柯文哲昨表態支持推動代理孕母，代理孕母解禁推動者、獨派的前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿到場力挺。陳昭姿表示，柯文哲願意支持代理孕母讓她很感動，事前有告知陳水扁要出席記者會，扁給她加油。陳昭姿並點名前立委黃淑英等人阻擋代理孕母議題。

對於陳昭姿站台柯文哲，獨派團體多認為屬個案，絕大多數獨派支持賴清德的立場不致有改變。

黃淑英回應，代理孕母事涉倫理、健康、社會等層面，若商業化，恐讓弱勢女人被當成生產工具；請人代孕是將懷孕的健康風險轉嫁他人，代孕者家庭、工作及社會層面也會受到影響。

婦產科醫學會前理事長黃閔照則表示，盼朝「利他型」代理孕母制度發展，讓疾病無法生育的女性也能養育後代。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 代理孕母 安樂死

延伸閱讀

為代理孕母挺柯文哲 扁御醫盼了近20年：仍在等陳建仁兌現承諾

柯文哲「不知為何不支持」代孕法案 婦團批：不負責任

背心都印了…「討打姐」入民眾黨？柯文哲：入黨案已停止

柯文哲被指是「騙子」提告葛特曼敗訴 聲請自訴再添一敗

相關新聞

破冰！傅崐萁牽手喊「支持侯友宜」

國民黨總統參選人侯友宜繼上月拜訪雲林張家，昨天再以市政交流名義赴花蓮拜會立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚夫婦。侯向滿場支持者喊...

副手人選鎖定女性 郭台銘再曝能力條件：將在最近公布

「科技連署」不受中選會承認，鴻海創辦人郭台銘今天表示，連署重點在於全民表達心聲，將努力去做，「卡關我最了解，你們回憶BN...

柯文哲表態 支持代理孕母、安樂死

民眾黨總統參選人柯文哲昨天表態支持代理孕母、安樂死。柯表示，作為醫師的立場，他個人贊成「人權自主，安寧善終」，願意傾聽社...

蔡總統：不覺得賴清德「躺著選」

蔡英文總統出訪非洲友邦史瓦帝尼，預定今天返國。返國前，她在當地與隨團媒體茶敘。媒體問鴻海創辦人郭台銘參選總統，外界認為對...

參與總統政見擘畫 陳宜民讚侯友宜認真：說得出做得到

國民黨前立委陳學聖、陳宜民和清華大學兼任助理教授何志勇今開直播分析選情。陳宜民於直播中透露國民黨總統參選人侯友宜的政見成...

賴清德老家遭指違建 新北：可檢具3大要件申請認定合法性

副總統賴清德在新北市萬里區的老家被指違建，市府今晚表示，經現勘確認為違建的說明未曾改變；案家可依合法房屋證明要點，檢具3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦