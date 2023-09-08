柯文哲表態 支持代理孕母、安樂死

民眾黨總統參選人柯文哲昨天表態支持代理孕母、安樂死。柯表示，作為醫師的立場，他個人贊成「人權自主，安寧善終」，願意傾聽社會意見；但他也說，不是說要明確納入政見，政治是說服的過程，「我認為是對的，我的實務經驗也認為是對的」，就應該去推，過程當中如果遇到反對意見，就要去說服。

藥害救濟基金會董事長陳昭姿及已逝體育主播傅達仁之子傅俊豪，昨與柯文哲對談代理孕母與安樂死議題。陳昭姿說，國民健康署曾做過三次民調，對代理孕母支持或不反對者達八成，然而廿多年來，衛生署卻一直以人工生殖委員會阻攔代理孕母在台灣合法執行，甚至用行政命令禁止；她質疑，連保守的英國都成為全世界第一個開放代理孕母，且全世界卅多個文明國家都通過，台灣為何要禁止？

柯文哲表示，許多人因為先天或後天的疾病無法生育，現在科技與醫療已經可以彌補缺憾，醫學要給每個人最大的幸福保障，既然台灣已經可以合法捐精、卵、腎及一部分的肝，他想不出為什麼還要反對代理孕母，甚至用行政命令禁止，讓法律快廿年躺在立法院。

傅俊豪分享父親尊嚴善終的經歷說，根據調查，台灣有九成民意認同尊嚴善終，父親的遺願就是台灣也能完成「尊嚴善終法」，達到真正病人自主。柯表示，目前雖然有安寧緩和醫療條例、病人自主權利法，但執行情況都不好，「尊嚴善終法」是正確方向，他支持，也會繼續爭取民眾認同、推動立法。

【記者林縉明、蔡晉宇、林琮恩／台北報導】柯文哲昨表態支持推動代理孕母，代理孕母解禁推動者、獨派的前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿到場力挺。陳昭姿表示，柯文哲願意支持代理孕母讓她很感動，事前有告知陳水扁要出席記者會，扁給她加油。陳昭姿並點名前立委黃淑英等人阻擋代理孕母議題。

對於陳昭姿站台柯文哲，獨派團體多認為屬個案，絕大多數獨派支持賴清德的立場不致有改變。

黃淑英回應，代理孕母事涉倫理、健康、社會等層面，若商業化，恐讓弱勢女人被當成生產工具；請人代孕是將懷孕的健康風險轉嫁他人，代孕者家庭、工作及社會層面也會受到影響。

婦產科醫學會前理事長黃閔照則表示，盼朝「利他型」代理孕母制度發展，讓疾病無法生育的女性也能養育後代。