聽新聞
test
0:00 / 0:00

破冰！傅崐萁牽手喊「支持侯友宜」

聯合報／ 記者王燕華王思慧／花蓮報導
國民黨總統參選人侯友宜（中）在花蓮與立委傅崐萁（左）同台，傅喊「支持黨提名人侯友宜」。記者王燕華／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（中）在花蓮與立委傅崐萁（左）同台，傅喊「支持黨提名人侯友宜」。記者王燕華／攝影

國民黨總統參選人侯友宜繼上月拜訪雲林張家，昨天再以市政交流名義赴花蓮拜會立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚夫婦。侯向滿場支持者喊話，要求支持傅等黨籍立委高票連任，讓藍營在立法院過半；傅也拉著侯的手喊出「請支持黨提名的候選人侯友宜」。

距大選投票僅剩約四個月，侯友宜積極整合藍營地方山頭，昨赴花蓮拜會徐榛蔚，徐請假在縣府門口迎接，副議長徐雪玉等十多名議員到場；侯隨後轉往國民黨縣黨部，傅崐萁在門口接待，二人和立委鄭天財等黨員合體開輔選會報。

侯友宜致詞時，批評中央對花東的照顧資源不夠，分配需要考量偏遠縣市，以及土地面積、面臨山海問題等，讓花東得到更完整的照顧。他表示，花東快速公路可以兼戰備、醫療及農產品運輸路線，一定要快做，讓花蓮人有一條安全快速的道路，國家也有個好的戰備道路。

侯說人生只有一個願望，就是讓中華民國台澎金馬能夠平安，選總統就是要保護中華民國、保護台灣的安全，讓下一代子孫在這裡永續繁榮安定，過好日子。他也向在場支持者喊話，要讓傅崐萁、鄭天財高票連任。

傅崐萁說，明年大選若總統沒拿到，一切都是枉然，一定要整合所有力量下架民進黨，打鐵要先強身，國民黨必須先固本，「請支持黨的提名人侯友宜」，唯有大家同心協力、政黨輪替，台灣才有安定繁榮的明天。

最後侯轉往縣議會和議長張峻等人便當會，議員魏嘉賢等人手拿「侯總統加油」、「全力支持侯總統」、「侯總統勇者無懼」、「侯力凍蒜」等列隊歡迎，侯微笑逐一握手、合影。張峻也和民眾黨總統參選人柯文哲親近，他表示，支持侯的心不變，但希望藍白可以合作，能形成「侯柯配」，才有機會贏得選舉。

今年三月，國民黨中央選舉策略會報成員包括傅崐萁、台南前議長李全教等人，侯友宜臉書發文指「拒絕黑金在任何政黨出現」、「黑金不能復辟」；傅後來捲入性騷疑雲，侯辦再公開要求黨中央積極調查，不能寬貸，兩人關係陷冰點。國民黨七月下旬全代會提名侯參選總統，當天唯一缺席的就是徐榛蔚；同晚，徐和傅崐萁在花蓮與鴻海創辦人郭台銘同框，互動熱絡。

【記者鄭媁／台北報導】國民黨總統參選人侯友宜昨到花蓮，被視為與立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚「破冰」。鴻海創辦人郭台銘昨晚受訪時僅表示，民意大於黨意，他願意花時間傾聽老百姓心聲，以作為政見，而不是一群坐在辦公吹最冷氣寫出來的政見。

此外，郭台銘團隊原擬採取的科技連署傳出卡關，是否擔心連署進度？郭笑說，回想起ＢＮＴ疫苗，「卡關我很習慣」，相信連署會在廣大民意支持下順利達成目標。至於外傳一份連署三百元，郭台銘反問，老百姓拿出身分證來，有那麼便宜嗎？「我郭台銘絕對不做這種事。」

2024選舉 2024總統選舉 傅崐萁 侯友宜 國民黨

延伸閱讀

參與總統政見擘畫 陳宜民讚侯友宜認真：說得出做得到

【即時短評】侯傅同框「真團結」 還是「一團心結」？

花蓮議會列隊歡迎「侯總統」 議長張峻籲藍白合：侯柯配才會贏

侯友宜「花蓮破冰」傷郭台銘？ 黃士修：共同敵人是民進黨

相關新聞

副手人選鎖定女性 郭台銘再曝能力條件：將在最近公布

「科技連署」不受中選會承認，鴻海創辦人郭台銘今天表示，連署重點在於全民表達心聲，將努力去做，「卡關我最了解，你們回憶BN...

才誇賴清德1點勝蔡總統 醫師再揭民進黨沒人才鐵證

民進黨總統參選人賴清德日前提出國家希望工程，打出政見牌，各界關注。醫師沈政男說，賴清德發表時不看稿，大贏蔡英文；但國政擘...

破冰！傅崐萁牽手喊「支持侯友宜」

國民黨總統參選人侯友宜繼上月拜訪雲林張家，昨天再以市政交流名義赴花蓮拜會立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚夫婦。侯向滿場支持者喊...

蔡總統：不覺得賴清德「躺著選」

蔡英文總統出訪非洲友邦史瓦帝尼，預定今天返國。返國前，她在當地與隨團媒體茶敘。媒體問鴻海創辦人郭台銘參選總統，外界認為對...

參與總統政見擘畫 陳宜民讚侯友宜認真：說得出做得到

國民黨前立委陳學聖、陳宜民和清華大學兼任助理教授何志勇今開直播分析選情。陳宜民於直播中透露國民黨總統參選人侯友宜的政見成...

賴清德老家遭指違建 新北：可檢具3大要件申請認定合法性

副總統賴清德在新北市萬里區的老家被指違建，市府今晚表示，經現勘確認為違建的說明未曾改變；案家可依合法房屋證明要點，檢具3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦