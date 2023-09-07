賴清德老家遭指違建 新北：可檢具3大要件申請認定合法性

副總統賴清德在新北市萬里區的老家被指違建，市府今晚表示，經現勘確認為違建的說明未曾改變；案家可依合法房屋證明要點，檢具3大要件向工務局申請會勘，以認定房屋合法性。

副總統賴清德今天親上火線表示，萬里老家在民國60年左右就拿到門牌號碼，北部區域計畫施行對建築管制日期是民國70年2月，換句話說，房子未違反區域計畫管制要求，也沒有違不違建的問題，「門牌號碼就是一個證明」。

市府今晚發布新聞表示，對所有違建房屋的認定標準一致；市府一切依法行政，秉公辦理。對於媒體關注的萬里某建物也一視同仁，經現勘確認為違建的說明未曾改變過。

市府6日發布的新聞表示，經查該門牌建物無使用執照、建物登記及稅籍證明等合法證明資料；經工務局現場勘查並比對空照圖，應屬民國98年6月25日前之違建。

市府6日指出，由於該地區從70年2月15日發布實施北部區域計畫後，才開始實施建築管理，如果建物所有人能提出相關佐證資料，證明該建物在70年2月15日前已經存在的事實，就可依「新北市政府核發合法房屋證明處理要點」提出申請，認定為合法房屋。

市府今晚的新聞稿表示，依據上述要點，擬提出申請者必須同時具備以下3大要件：

（一）、申請書。（二）、土地所有權相關文件：地籍圖謄本、土地登記簿謄本。（三）、內政部規定8種證明文件之一。

其中，內政部規定的8種證明文件為：1.建築執照。2.建物登記證明。3.未實施建築管理地區建築物完工證明書。4.載有該建築物資料之土地使用現況調查清冊或卡片之謄本。5.完納稅捐證明。6.繳納自來水費或電費證明。7.戶口遷入證明。8.地形圖、都市計畫現況圖、都市計畫禁建圖、航照圖或政府機關測繪地圖。

市府說，合法房屋認定同時必須具備很多要件，不是只有門牌一項；須檢具上述3大要件後，可向主管機關工務局提出申請，工務局相關單位接獲申請後，將前往現場會勘後，才能認定房屋的合法性。

市府說，行政機關接獲符合要點的申請案，無論對象是誰，一切依法行政。呼籲案家依台北縣（新北市升格前）時期，前縣長蘇貞昌就已訂定的規定申請，為社會做出良好示範。

至於土地使用部分，市府說，經查建物的土地確實屬於礦業用地，依礦業用地的規定，就是不能做住家使用；新北市府地政局後續將請經濟部礦務局共同前往會勘，也籲請礦務局盡速釐清，早日向社會大眾釋疑。