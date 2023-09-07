推代理孕母、安樂死 柯文哲政見出新招

支持代理孕母與安樂死合法化！民眾黨總統候選人柯文哲7日提出第二波醫療政策。其中，前總統陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿也出席表示，代理孕母解禁是她一生志願，柯文哲願意將其納入政見，所以自然也願意站出來支持他。

代孕法案卡關19年

柯文哲表示，政府存在的目的就是解決老百姓的問題，有些人先天沒有子宮或因子宮出現問題無法受孕，但仍有卵巢，需要代理孕母才能有自己的小孩，但他不理解政府為何要阻擋，代理孕母的法案卻在立法院卡關19年，剝奪這些族群生小孩的權益。

前總統陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿過去獨派色彩濃厚，但7日現身柯P政見記者會表示，自己和柯文哲早在2012年籌組「陳水扁民間醫療小組」時就認識。她強調，「我們是有革命情感」，即便柯後來被開除召集人身分，但小組成員仍保持聯繫。

獨派人士轉挺柯P

她說，在數個月前，有向柯反映「代理孕母合法化」意見，當時柯文哲只說「要再研究看看。」直至近期才決定納入政見，成為首位將代理孕母納入政見的總統參選人。

陳昭姿強調，她推動代理孕母長達28年的時間，但主管部門卻常以行政命令做出限制，所以當柯文哲願意將「代理孕母」放在總統政見當中，她就願意站出來支持他。她強調，「我不是忘恩負義或過河拆牆的人，只是自己過去長期支持的政黨，就是推動代理孕母的最大阻力。」

只能到國外安樂死

體育主播傅達仁的孩子傅俊豪也到場表示，父親高齡罹患胰臟癌症末期的時候，已經經歷過左眼全盲、膽管阻塞等磨難，父親曾表示想去瑞士安樂死。傅俊豪說，當下聽到父親這麼說時，有非常不捨、希望能陪伴父親更久的時間。

傅俊豪說，父親曾向他表示，「我不怕死，但怕痛」，當時醫師告知，父親如果接受手術、化療，有5成機率可以存活2年，但父親當時選擇安寧醫療，吃止痛藥，但後續藥量一直加，加到最重、最強的藥，都還是無法止痛，最後安樂死的意願也愈來愈強烈。

他說，但在父親要去瑞士進行安樂死前，過程文件往返常常出現語言不通，文件準備不足等狀況，且台灣對瑞士來回飛機時程長達14小時，病患恐難以承受。

推動尊嚴善終法

柯文哲表示，目前台灣面對臨終病患主要有兩套法律，第一是《安寧緩和醫療條例》規範醫師在末期病人同意下，可以拒絕積極治療；另外是《病人權益自主法》，讓病患自主決定是否接受、或如何接受醫療行為。

他說，後續要持續推動的《尊嚴善終法》，就是希望能讓病患得以善終。柯文哲說，他在行醫期間，真的有看到病患有「生不如死」的狀況，作為政府更不該卡關，反而讓那些病人無法善終。

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