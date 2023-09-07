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推代理孕母、安樂死 柯文哲政見出新招

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
民眾黨總統候選人柯文哲、體育主播傅達仁的孩子傅俊豪與前總統陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿7日共同支持代理孕母、安樂死等政策。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
民眾黨總統候選人柯文哲、體育主播傅達仁的孩子傅俊豪與前總統陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿7日共同支持代理孕母、安樂死等政策。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

支持代理孕母安樂死合法化！民眾黨總統候選人柯文哲7日提出第二波醫療政策。其中，前總統陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿也出席表示，代理孕母解禁是她一生志願，柯文哲願意將其納入政見，所以自然也願意站出來支持他。

代孕法案卡關19年

柯文哲表示，政府存在的目的就是解決老百姓的問題，有些人先天沒有子宮或因子宮出現問題無法受孕，但仍有卵巢，需要代理孕母才能有自己的小孩，但他不理解政府為何要阻擋，代理孕母的法案卻在立法院卡關19年，剝奪這些族群生小孩的權益。

前總統陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿過去獨派色彩濃厚，但7日現身柯P政見記者會表示，自己和柯文哲早在2012年籌組「陳水扁民間醫療小組」時就認識。她強調，「我們是有革命情感」，即便柯後來被開除召集人身分，但小組成員仍保持聯繫。

獨派人士轉挺柯P

她說，在數個月前，有向柯反映「代理孕母合法化」意見，當時柯文哲只說「要再研究看看。」直至近期才決定納入政見，成為首位將代理孕母納入政見的總統參選人。

陳昭姿強調，她推動代理孕母長達28年的時間，但主管部門卻常以行政命令做出限制，所以當柯文哲願意將「代理孕母」放在總統政見當中，她就願意站出來支持他。她強調，「我不是忘恩負義或過河拆牆的人，只是自己過去長期支持的政黨，就是推動代理孕母的最大阻力。」

只能到國外安樂死

體育主播傅達仁的孩子傅俊豪也到場表示，父親高齡罹患胰臟癌症末期的時候，已經經歷過左眼全盲、膽管阻塞等磨難，父親曾表示想去瑞士安樂死。傅俊豪說，當下聽到父親這麼說時，有非常不捨、希望能陪伴父親更久的時間。

傅俊豪說，父親曾向他表示，「我不怕死，但怕痛」，當時醫師告知，父親如果接受手術、化療，有5成機率可以存活2年，但父親當時選擇安寧醫療，吃止痛藥，但後續藥量一直加，加到最重、最強的藥，都還是無法止痛，最後安樂死的意願也愈來愈強烈。

他說，但在父親要去瑞士進行安樂死前，過程文件往返常常出現語言不通，文件準備不足等狀況，且台灣對瑞士來回飛機時程長達14小時，病患恐難以承受。

推動尊嚴善終法

柯文哲表示，目前台灣面對臨終病患主要有兩套法律，第一是《安寧緩和醫療條例》規範醫師在末期病人同意下，可以拒絕積極治療；另外是《病人權益自主法》，讓病患自主決定是否接受、或如何接受醫療行為。

他說，後續要持續推動的《尊嚴善終法》，就是希望能讓病患得以善終。柯文哲說，他在行醫期間，真的有看到病患有「生不如死」的狀況，作為政府更不該卡關，反而讓那些病人無法善終。

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