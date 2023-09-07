國民黨2024大選會被「一事」害慘？ 郭正亮預言：恐少50萬票

去年九合一大選正值新冠疫情期，不少在野政客提出「不在籍投票」，雖最後並未落實，但隨著2024總統之戰靠近，相關討論再起。前立委郭正亮就表示，「不在籍投票」真正有影響力的主要在海外，藍營有許多支持者長住中國大陸，但現在建立這項制度恐怕來不及了，國民黨有可能錯失高達50萬票。

所謂的「不在籍投票」，根據立法院網站顯示，投票可分為通訊投票、代理投票、提前投票、指定投票所投票、移轉投票等，是選民在投票日因故無法親往戶籍地投開票所行使投票權，而事先向選務機關申請改以其他地點或方式投票，但目前台灣並沒有完整的「不在籍投票」，僅有相關的選舉罷免法中，針對選務人員設定有「移轉投票」的制度。

郭正亮6日在節目《綠也掀桌》談到，國民黨曾提過「不在籍投票」影響力分為國內和國外，國內爭議較小，可能會通過。而真正影響的是海外部分，不少藍營支持者長住中國大陸，預估約50萬人左右，若沒辦法回來投票，會導致藍營票越來越少，「他們現在也懶得回來了」。

選戰持續開打，根據TVBS 4日公布的民調，四腳督混戰下的總統參選人支持度，民進黨賴清德30%、民眾黨柯文哲23%、國民黨侯友宜19%、郭台銘14％。TVBS民調指出，尤其郭台銘宣布參選後，其他參選人民調皆下滑，但未來是否會進一步改變整體態勢，尚待觀察。