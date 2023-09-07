快訊

幕後／侯傅會 冰山下真相還是未知數

恭喜！Selina生了 「小腰果」報到肺積水嚇壞全家

影／破冰！傅崐萁拉侯友宜手鬆口喊：支持黨提名候選人

國民黨2024大選會被「一事」害慘？ 郭正亮預言：恐少50萬票

聯合新聞網／ 綜合報導
前立委郭正亮表示，「不在籍投票」制度，恐影響國民黨50萬票。圖／聯合報系資料照片
前立委郭正亮表示，「不在籍投票」制度，恐影響國民黨50萬票。圖／聯合報系資料照片

去年九合一大選正值新冠疫情期，不少在野政客提出「不在籍投票」，雖最後並未落實，但隨著2024總統之戰靠近，相關討論再起。前立委郭正亮就表示，「不在籍投票」真正有影響力的主要在海外，藍營有許多支持者長住中國大陸，但現在建立這項制度恐怕來不及了，國民黨有可能錯失高達50萬票。

所謂的「不在籍投票」，根據立法院網站顯示，投票可分為通訊投票、代理投票、提前投票、指定投票所投票、移轉投票等，是選民在投票日因故無法親往戶籍地投開票所行使投票權，而事先向選務機關申請改以其他地點或方式投票，但目前台灣並沒有完整的「不在籍投票」，僅有相關的選舉罷免法中，針對選務人員設定有「移轉投票」的制度。

郭正亮6日在節目《綠也掀桌》談到，國民黨曾提過「不在籍投票」影響力分為國內和國外，國內爭議較小，可能會通過。而真正影響的是海外部分，不少藍營支持者長住中國大陸，預估約50萬人左右，若沒辦法回來投票，會導致藍營票越來越少，「他們現在也懶得回來了」。

選戰持續開打，根據TVBS 4日公布的民調，四腳督混戰下的總統參選人支持度，民進黨賴清德30%、民眾黨柯文哲23%、國民黨侯友宜19%、郭台銘14％。TVBS民調指出，尤其郭台銘宣布參選後，其他參選人民調皆下滑，但未來是否會進一步改變整體態勢，尚待觀察。

2024選舉 2024總統選舉 不在籍投票 侯友宜 賴清德 柯文哲 郭台銘 民調

延伸閱讀

公務員女友愛旅遊「存款永遠10萬」 他想放生：太誇張了

好市多換聯名卡！小心突收「1,800元年費」 3招安全下庄

工人買下40年荒廢老屋「挖出6罐頭」 打開嚇壞：價值189萬

還在搶？賣場24公斤鹽「少好幾袋」 他傻眼：三年才吃得完

相關新聞

影／破冰！傅崐萁拉侯友宜手鬆口喊：支持黨提名候選人

新北市長侯友宜參選總統以來，今天首度造訪花蓮，與國民黨立委傅崐萁同台，外界視為「破冰」之行，上午在縣黨部出席聯席會報時，眾人齊喊「凍蒜」，傅崐萁終於鬆口，拉著侯友宜的手，向滿場支持者喊出關鍵一句「請支持黨提名人侯友宜」。

國民黨2024大選會被「一事」害慘？ 郭正亮預言：恐少50萬票

去年九合一大選正值新冠疫情期，不少在野政客提出「不在籍投票」，雖最後並未落實，但隨著2024總統之戰靠近，相關討論再起。前立委郭正亮就表示，「不在籍投票」真正有影響力的主要在海外，藍營有許多支持者長住中國大陸，但現在建立這項制度恐怕來不及了，國民黨有可能錯失高達50萬票。

老家被指違建 賴清德：我們家是礦工工寮 民國70年之前就存在

新北市政府昨天指副總統賴清德的萬里老家是違建，但隨後又說該地區從民國70年2月15日發布實施北部區域計畫後，才開始實施建...

侯友宜喊「請農業部來告我」 民進黨冷回：蹭流量王

國民黨總統參選人侯友宜批評，外界質疑超思進口蛋，農業部有責任回應民代監督，如果超思進口蛋爭議是不實指控，也請農業部對他提...

賴蕭配有譜？蕭美琴臉書曬國小制服、考上台南女中舊剪報

駐美代表蕭美琴是否與副總統賴清德搭檔參選2024，外界關注，今天她在臉書稱母親要清空房子、搬家，清出幾箱數十年前從台灣念...

侯柯拋長者照護政策 賴清德出席國際照顧博覽會「僅致詞2分鐘快閃」

我國2025年邁入超高齡社會，老年人口將占全人口20%以上，總統選戰逼近，各陣營候選人紛紛針對長者提出相關政見，包括免巴...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦