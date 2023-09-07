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柯文哲醫療政見 3項與侯友宜雷同

聯合報／ 記者林縉明張睿廷沈能元／台北報導
台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲。記者潘俊宏／攝影
台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲。記者潘俊宏／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲昨天公布醫療政見，提出八大主張。其中，醫療衛生支出達到國民生產毛額（ＧＤＰ）的百分之八、老弱申請移工不需巴氏量表、六十五歲以上老人健保費全額補助，三項政見與國民黨總統參選人侯友宜相似；針對侯前天提出老人健保免費政策，柯文哲指出「台北市早就做了」，侯友宜競辦昨回應，該政策並非針對單一縣市，「柯主席或許有所誤解」。

侯柯接連兩天提出醫療政策，均認為台灣目前經常性醫療保健支出占ＧＤＰ百分之六點六占比過低，目標應逐年提升至百分之八。衛福部長薛瑞元認為，每年增加一定的醫療健保支出，讓ＧＤＰ占比提升，「這種口號不切實際」；目前因計算方式可能與國際有差異，現行ＧＤＰ占比可能被低估，預估年底完成估算。

柯提出八項政見，一、醫療衛生支出應達到ＧＤＰ的百分之八，財源由健保、自費市場和總預算挪用公共衛生支出；二、提倡健康生活型態，包含推廣戒菸、減重、癌症篩檢；三、增加公費疫苗種類，如輪狀病毒、腸病毒、加強型水痘疫苗等；四、落實家醫、分級、轉診、論人計酬，提高護理薪資。五、放寬自費醫療市場，對單人病房解禁，但仍保障健保房；六、提供全責醫護，由政府和民眾共同負擔經費支出；七、老弱申請幫傭移工不需巴氏量表；八、六十五歲以上長者健保費全額補助。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 侯友宜

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