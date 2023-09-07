侯友宜：民進黨兌現我政見很開心

國民黨總統參選人侯友宜近期推出多項政見，民進黨總統參選人賴清德昨天舉辦的國政說明會有三大亮點，侯競辦直指是「餅很大、排場大、躲很大」，實際上提出的國政願景都蒼白無力。對於執政黨跟進部分政見，侯友宜說，「民進黨馬上兌現我的總統政見，我很開心」，但就像論文一樣，來源出處要講清楚。

侯友宜競選辦公室發言人王敏旭說，侯友宜是事務官出身，相信專業意見，未來還會陸續提出更多政見。

立法院國民黨團總召曾銘宗指出，民進黨政府一邊抹黑侯友宜準備不足，一邊跟進侯友宜提出的政見，顯得相當矛盾。

對於賴清德國政說明會，王敏旭批評，國家希望工程「餅很大」，但民進黨政府連人民的小願望都做不到；民進黨智庫出席說明會人山人海，排場大，國家財庫卻不斷被掏空；賴清德參選以來接受媒體訪問次數屈指可數，連國政說明會也「躲很大」，不接受記者提問，迴避外界監督，究竟在怕什麼？