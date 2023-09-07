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觀察站／賴清德全程獨白不給問 宛如小英2.0

聯合報／ 記者蔡晉宇
民進黨總統參選人賴清德。 記者曾學仁／攝影
民進黨總統參選人賴清德。 記者曾學仁／攝影

賴清德首場政策記者會，以重述政策大方向為主軸，除了內容重複之外亦尚未進入確切政策環節，反倒端出二百人學者團展示兵力，成為現場亮點；流程進行上，也延續近期「不受訪政策」。賴全程獨白不給記者提問的做法，固然有其支持度位居領先的「不出錯思維」，但總是迴避媒體提問，不免令人質疑，已成「小英二點○」。

蔡英文總統過去最被質疑之一在於，第二任總統就職以來，總是不接受媒體提問，曾創下七四五天未受訪紀錄。

如今賴清德不僅兩岸路線主打「蔡規賴隨」，諸多內政政策也延續蔡政府路線，不受訪也如出一轍。賴辦固然曾說明，六月與七月都曾兩度受訪，但仔細檢視就會發現，賴清德都僅針對特定議題講完就快閃，說是「受訪」，更像「發表談話」。

對比之下，侯、柯常讓媒體問到飽，賴清德卻一次都沒有過；昨政見記者會首發場，縱然外界對政策面有許多盼再釐清之處，卻都不得其門而入。

其實，賴大可有自信些。賴不用看稿就能侃侃而談，在支持者間頗受好評，演講能凝聚氣氛的功力，也都證明並非溫室花朵，不須總是被保護得密不透氣。再者，禁言就不會犯錯的思維，也不利衝刺選情。

賴清德喜愛的一首歌，是謝銘祐的「路」，有一句歌詞是「無路，咱蹽溪過嶺」。賴既然主張開放政府，莫讓基本媒體採訪走向「無路」，問一個問題還得「蹽溪過嶺」。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 蔡英文

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