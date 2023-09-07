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冷眼集／國政藍圖 照出綠執政空白

聯合報／ 記者侯俐安
蔡政府兩周以來第四波「政策接力賽」，遲至藍白參選人陸續拋出才跟進，蔡政府是沉睡七年終於醒了？ 圖／聯合報系資料照片
蔡政府兩周以來第四波「政策接力賽」，遲至藍白參選人陸續拋出才跟進，蔡政府是沉睡七年終於醒了？ 圖／聯合報系資料照片

衛福部昨宣布研擬百億補助第六類老人健保費，預計明年上路、一○九萬人受惠。這已是侯友宜陸續提出開放觀光、癌症基金、巴氏量表、老人健保全面補助後，蔡政府兩周以來第四波「政策接力賽」，縱然號稱「沒抄襲」、「更全面」，但遲至藍白參選人陸續拋出才跟進，蔡政府是沉睡七年終於醒了？

上述政見幾乎都是民眾痛點，卻長期被擱置。主要原因有二：一是過去七年蔡政府為了選舉，慣於端上「大菜」，前瞻基礎建設八年八千八百億，面對陸客不來、農產中斷、新冠疫情，重點招數都是大撒幣；二是在蘇貞昌內閣期間強調「行動內閣」，凡事講求速效，尤其強調「施政要以一年為限」。

但政府施政應有短、中、長期規畫，任何一項政策都需要打破部會本位主義；政策有亮點，就一定會有反彈聲浪，必須細緻處理，卻未必是能見度高的政績。若凡事一年見效、選前有利多，要如何擘畫真正接地氣、有遠見的基礎工程？

蔡政府如選舉機器，懂得玩弄兩手策略，但過往意識形態至上，疫後遲未開放陸客，觀光產業成慘業也是事實，侯友宜拋出開放陸客政見，正好槓桿利於蔡政府內開放派鬆綁政策；卻也看見過去保守派以選舉為考量不願開放的力道。

癌症基金、巴氏量表、健保補助政策，雖遭執政黨酸言酸語，但從柯辦提出同樣政見、行政院急著研議，都可見得這些政見背後都是顯見且長期的亂象。過去以為複雜難解，兩周內卻證明，實則不然。

賴「國家希望工程」昨登場，有備而來、龐大宏觀，映照的是民進黨七年執政空白。

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