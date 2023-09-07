賴清德「希望工程」隊 馬政府閣員入列

民進黨總統參選人賴清德昨天舉行「國家希望工程」首場發表會，以總論說明未來國政藍圖，也首次展現背後產學界政策團隊。昨天到場的專家學者總共六十五人，包括新境界副董事長邱義仁、執行長陳東升、青平台基金會董事長鄭麗君及台灣智庫執行長呂曜志。曾在馬政府擔任閣員的中研院院士朱敬一以青平台顧問身分到場，受到矚目。

賴清德預告，他將提出各項政策，完整有系統地向國人報告他的治國理念及國政藍圖，並以民主和平的台灣、創新繁榮的台灣、公義永續的台灣三大部分闡述未來願景，重申將以「中華民國台灣」團結台灣社會。

賴先提到「民主和平的台灣」。他表示，面對區域霸權崛起，地緣政治變化，新的使命是為了和平奮鬥。戰爭沒有贏家，對下一個世代的承諾，就是要團結一致，捍衛台灣安全，維護台海穩定及印太區域和平。印太和平，台海穩定，整個世界就會和平。

「創新繁榮的台灣」部分，賴指出，產業與經濟總體政策，將追求以「創新驅動成長」模式，透過各項新興科技，積極投資人才，以淨零科技及智慧科技雙軸發展，透過產業創新、科技創新、創新創業三面向，協助建構完善且國際化的創新雨林，「我們需要獨角獸，也需要創新的螞蟻雄兵」。

「公義永續的台灣」部分，賴強調，他將擴大未來世代的教育投資，強化居住、長照、醫療、勞動、性別、族群的公共支持，包括○到六歲國家一起養二點○、〇到廿二歲擴大支持、長照三點○及居住三大政策等，擴大國家公共責任，打造台灣成為社會投資型國家，同時打擊黑金槍毒詐騙，讓台灣邁向多元平權、安定公義的社會。

據了解，賴清德未來發表的政見內容會凸顯他重視年輕世代，並在社福、經濟、醫療、外交及國防等不同領域，對未來四年提出主張。下周二將首發推出零到廿二歲投資未來世代政見。此外，賴陣營也規畫舉行北、中、南至少各一場校園座談，透過面對面對話，爭取青年認同。至於最近對於國民黨總統參選人侯友宜的政見，則會「選擇性回應」。

另外，鄭麗君近期被點名可能擔任賴清德的副手、不分區立委或未來行政院長，她昨天受訪時重申，她沒有政治規畫及選舉規畫。