網路聲量寶座換人？郭台銘掃街遭嗆「賣台賊」 柯文哲這時間點聲量超越變老大

image source：FB／賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘

文／陳宣懿

鴻海創辦人郭台銘於5日走訪台北市東門市場，過程中遭一位婦人嗆「賣台賊」，該婦人高喊「我要主權、我要自由、我要民主的言論」、「唯一支持賴清德」。郭台銘似乎有聽到嗆聲，但笑而不語，沒有停下腳步，持續與攤商寒暄。

郭台銘聲量一路下跌！柯文哲誠信問題備受關注

2024最新總統參選人聲量表現揭曉，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/08/29～2023/09/04）統計調查，近一週所有總統參選人中聲量最高的是郭台銘，總計44萬354筆。聲量最高點出現在8月29日，郭台銘造勢時稱出來是為台灣人，喊「我選舉不用募款！我一毛錢都不要」，高達12萬2,197筆。

總統參選人總聲量第二名是民眾黨總統參選人柯文哲，聲量最高點出現在8月29日，共4萬5,982筆。柯文哲日前自稱拿過「杜聰明獎學金」遭質疑說謊，因歷屆得獎者名單沒有柯的名字。對此，柯文哲辦公室發言人陳智菡29日說明，柯文哲確實領過杜聰明獎學金，且杜聰明兒媳杜鄭寵兒也證實當年曾親眼看過柯文哲到基金會領取獎學金。此外，柯文哲於9月4日單日聲量反超近一週一路領先所有總統參選人的郭台銘，四位參選人目前聲量緊咬，最大差距僅1.8萬筆聲量。

總統參選人總聲量第三名是民進黨總統參選人賴清德，聲量最高點出現在9月3日，共3萬1,389筆。當天賴清德出席全國保全產業後援會成立大會，盼與全台30萬名保全合作，強化國家安全。對此，有網友表示，「先幫保全加薪，再提強化國家安全」、「公務員更多成立國家安全第一線戰士隊」、「保全打前線嗎？」。

總統參選人總聲量第四名是國民黨總統參選人侯友宜，聲量最高點出現在8月30日，共3萬7,498筆。當天侯友宜承諾漁獲若受核廢水污染 ，「當選後市價收購」。有網友表示，「侯友宜市長加油」、「當選後！這是關鍵詞」；但也有人認為，「應該是幫助漁民轉型吧」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

柯文哲胞妹參戰新竹立委？探索概念現「新竹選哲之友會、會不會被罵」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/09/02～2023/09/04）統計調查，柯文哲近三日網路探索概念除了包含總統大選相關字詞「侯友宜、郭台銘、賴清德、四腳督、藍白合」；還出現「這樣誰受得了、會不會被罵、新竹選哲之友會」。

郭台銘近期稱與柯文哲很快會見面，柯文哲表示幕僚間是有聯絡，但又說「我覺得這樣，很多事情就是自然就好，像有時候太過於怎麼講，好像強迫，就是說...，太奇怪，還有一點，不要每天在媒體放話，這樣誰受得了？」此外，地方盛傳柯文哲胞妹、醫師柯美蘭可能代表民眾黨參選新竹立委，柯媽3日參加柯文哲「新竹選哲之友會」成立大會時表示，「會不會被人罵？我們怕怕吶。」

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年08月29日至2023年09月04日。