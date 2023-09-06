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藍中常委相挺被鍘 郭台銘批國民黨凶殘

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘宣布參選總統，世界客屬總會理事長暨國民黨中常委范成連因現身同台，國民黨昨天火速祭出停止黨權二年處分。郭台銘為范抱屈，表示自己是受義民廟邀請參加活動，國民黨對付同志比對付敵人還凶殘，不曉得在怕什麼。

國民黨表示，范成連在三日全程與已宣布獨立參選總統的非國民黨籍參選人同台，且口頭明確表達支持的助勢行為；黨紀沒有模糊空間，如有任何違反黨紀情事，將由權責單位嚴肅處理。

郭台銘昨表示，范成連不是替他站台，「是義民廟邀請我去，范成連是世界客屬總會理事長，他能不參加嗎？」「應該把整個客家族群都開除掉好了。」

副手人選，郭提出四點特質：第一是能力要比他強；第二肯定是位女性：第三要與他有互補性，對他將來在各種施政議題上能給予協助；最後一點則是希望盡量減少政治色彩。

【特派記者廖士鋒／北京報導】大陸全國台企聯會長李政宏昨發表聲明指出，廣大台商「認為郭獨立參選無疑是給在野選情雪上加霜。」截至目前，大陸官方並未對郭台銘宣布獨立參選有直接的回應。

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 國民黨

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