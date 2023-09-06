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侯友宜補助老人健保 張麗善：德政一定要做

聯合報／ 都會地方中心／連線報導

國民黨總統參選人侯友宜提出若當選總統，將在排富之後全面補助老人健保政見，雲林縣長張麗善說，這是她向侯建議的，樂見其成，侯把經費來源、所需經費都具體提出，「這是德政，一定要實施」，健保是攸關生命跟健康的重要制度，應讓大家享有一樣的福利。

桃園市新聞處長羅楚東表示，對於有助於完善社福制度的政見，桃市府皆樂觀其成。高雄市政府表示，這是選舉政見，市府不回應、不評論。

嘉義縣政府社會局長張翠華說，倘所有老人不排富補助健保費，推動後易放難收，龐大的財政負擔，將排擠其他社會福利。台南市社會局長盧禹璁表示，擔心如兒少、身心障礙者等社會福利是否會被排擠或減少。

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