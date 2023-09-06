政見PK 賴清德今國政說明 柯文哲喊永續健保

總統參選人進入政見PK階段。民進黨總統參選人賴清德今辦「國家希望工程」國政說明首場發表會；民眾黨總統參選人柯文哲也將重回台大，舉行「投資健康、有效醫療、永續健保」醫療政策大綱記者會，對醫療環境與問題提出全面性解方。

針對國民黨總統參選人侯友宜昨天提出老人排富健保免費政見，民進黨發言人林楚茵表示，侯友宜過去市長任內就沒有好好照顧六十五歲以上長者福利，現在為了選總統卻誇口說重視長者，根本騙票。

國民黨立院黨團總召曾銘宗指出，一六○億元花在民眾實際需要上，比起蔡政府前瞻、防疫等預算看不見具體成效的大撒幣，相信民眾都會支持。

參選人不僅比政見，也比國家認同。侯友宜昨表示，「我們的國家就叫做中華民國」，民進黨在國慶日，還在用意識形態選舉操作方式騙選票。台北市長蔣萬安表示，台北市政府辦的國慶日慶祝活動，一定會有「中華民國」。

賴清德競選辦公室發言人陳世凱表示，經歷過政黨輪替，「中華民國」依然存在；他想問，難道沒有在國慶時看到從總統府上空飛過的巨幅國旗嗎？還是國民黨只會嘴上關心中華民國，所以才會視而不見？