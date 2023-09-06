聽新聞
test
0:00 / 0:00

政見PK 賴清德今國政說明 柯文哲喊永續健保

聯合報／ 記者蔡晉宇林銘翰鄭媁侯俐安程遠述林麗玉張睿廷／台北報導

總統參選人進入政見PK階段。民進黨總統參選人賴清德今辦「國家希望工程」國政說明首場發表會；民眾黨總統參選人柯文哲也將重回台大，舉行「投資健康、有效醫療、永續健保」醫療政策大綱記者會，對醫療環境與問題提出全面性解方。

針對國民黨總統參選人侯友宜昨天提出老人排富健保免費政見，民進黨發言人林楚茵表示，侯友宜過去市長任內就沒有好好照顧六十五歲以上長者福利，現在為了選總統卻誇口說重視長者，根本騙票。

國民黨立院黨團總召曾銘宗指出，一六○億元花在民眾實際需要上，比起蔡政府前瞻、防疫等預算看不見具體成效的大撒幣，相信民眾都會支持。

參選人不僅比政見，也比國家認同。侯友宜昨表示，「我們的國家就叫做中華民國」，民進黨在國慶日，還在用意識形態選舉操作方式騙選票。台北市長蔣萬安表示，台北市政府辦的國慶日慶祝活動，一定會有「中華民國」。

賴清德競選辦公室發言人陳世凱表示，經歷過政黨輪替，「中華民國」依然存在；他想問，難道沒有在國慶時看到從總統府上空飛過的巨幅國旗嗎？還是國民黨只會嘴上關心中華民國，所以才會視而不見？

2024選舉 2024總統選舉 國民黨 侯友宜 民進黨 賴清德 柯文哲 民眾黨

延伸閱讀

侯友宜提長者排富健保免費 郭台銘：會提更好建議

侯友宜拋老人排富健保免費 柯辦：樂見跟進柯文哲政績

侯友宜拋健保補助 柯辦：樂見跟進柯文哲政績

侯友宜推老人健保補助 張麗善：我建議的

相關新聞

侯友宜提政見 逾65歲排富健保免費

台灣即將步入超高齡社會，每五人就有一人是六十五歲以上老年人口，全國老人健保補助卻「一國多制」。國民黨總統參選人侯友宜昨天...

長者健保補助排富 專家憂：青年世代恐有剝奪感

國民黨總統參選人侯友宜提出醫療政見，六十五歲以上長者排富全額補助健保費。對此，眾多專家學者均採保留態度，認為現行健保運作...

政見PK 賴清德今國政說明 柯文哲喊永續健保

總統參選人進入政見PK階段。民進黨總統參選人賴清德今辦「國家希望工程」國政說明首場發表會；民眾黨總統參選人柯文哲也將重回...

侯友宜補助老人健保 張麗善：德政一定要做

國民黨總統參選人侯友宜提出若當選總統，將在排富之後全面補助老人健保政見，雲林縣長張麗善說，這是她向侯建議的，樂見其成，侯...

藍中常委相挺被鍘 郭台銘批國民黨凶殘

鴻海集團創辦人郭台銘宣布參選總統，世界客屬總會理事長暨國民黨中常委范成連因現身同台，國民黨昨天火速祭出停止黨權二年處分。...

綠酸侯友宜社福政策 新北市府批：綠提不務實政見才被淘汰

國民黨總統參選人侯友宜今提65歲健保排富全額補助，被民進黨酸侯市府對2018年蘇貞昌、2022年林佳龍競選新北的補助裝假...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦