侯友宜提政見 逾65歲排富健保免費

台灣即將步入超高齡社會，每五人就有一人是六十五歲以上老年人口，全國老人健保補助卻「一國多制」。國民黨總統參選人侯友宜昨天表示，未來當選總統，六十五歲以上長輩及五十五至六十四歲原住民長者，都享有排富全額補助健保，「老人健保免費，一個都不能少」。

不過，隨著高齡者增加，補貼經費若由稅收挹注財源，等同再一次剝奪青年世代。對於後續稅制改革措施，據了解，侯競辦已在研議配套措施。

行政院長陳建仁昨天表示，他會請衛福部在遵守財政紀律、不要壓縮到弱勢團體照顧的經費外作研議；而針對六十五歲以上老人健保補助的部分，六都及一些縣市都已經在實施，「並不是首創」。

民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡表示，柯文哲早在台北市長任內，就率先補助六十五歲以上長者健保費，樂見其他參選人跟進。

侯友宜提老人健保免費 圖／聯合報提供

對老人健保補助，中央補助年滿七十歲的中低收入者；六十五歲至六十九歲則由各縣市加碼補助。基隆市、新北市沒有排富標準，台北市、桃園市有綜合所得稅百分之廿以下的排富門檻，台中市、台南市、高雄市則是綜所稅百分之五以下補助。原住民五十五至六十四歲健保補助，僅有台北、桃園、台中、台南。

侯友宜昨天啟動「侯友宜來改變—檢討老人健保」，在台北市中山區崇實區民活動中心宣布政見。他說，這陣子走訪中南部縣市，聽到許多家有長輩者反映，老人健保補助是「一個台灣、兩種制度」，六十五歲以上老人補助只有六都和基隆市有；且現行老人健保補助政策有嚴重城鄉差距，也對高齡者不公平。他說，未來他擔任總統，老人健保免費，六十五歲以上長輩、五十五至六十四歲原民長者，享有排富的全額補助健保。

侯友宜說，排富以綜所稅百分之廿為目標，預計將有四百萬名長輩享有健保免費優惠，經費預估一六○億。他日前宣布醫療政見五箭時，曾強調健康支出醫療應達到ＧＤＰ百分之八，該經費就從這裡支出，讓全國一致補助標準，打破城鄉差距。

侯友宜不忘反酸民進黨，「要跟進也不反對」。但提醒：「來源出處要說喔，免得跟論文一樣變成抄襲。」