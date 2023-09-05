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柯文哲竹市老家旁防火巷疑有阻塞情形 律師：恐涉刑責

中央社／ 新竹市5日電
民眾黨總統參選人柯文哲。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
民眾黨總統參選人柯文哲。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

台灣民眾黨總統參選人柯文哲的竹市老家因頂樓加蓋鐵皮遭疑違建，甚至有阻塞防火巷等，竹市府表示，已進行調查。律師黃帝穎說，對防火巷用水泥牆和鐵絲網封路，可能涉刑責。

柯文哲的新竹市老家日前因頂樓加蓋鐵皮遭質疑違建，甚至在住家旁的防火巷疑有阻塞情形，遭人檢舉。

柯文哲母親何瑞英今天接受媒體訪問表示，住處旁防火巷的鐵門，並非由她所設置，是鄰居家的，與她們無關。

律師黃帝穎在臉書發文指出，柯文哲擔任台北市長時宣示拆光違建，結果柯家不只違建問題，若在防火巷用水泥牆和鐵絲網封路，更涉犯公共危險罪。

黃帝穎說，若是如此就不只是違建拆除的行政責任，另涉3年以下徒刑的刑事責任，且法院對此情形有判決公共危險有罪的前例，建議柯文哲審慎處理。

針對透天厝旁圍牆以及一旁防火巷是否有違規情形，新竹市政府向中央社記者表示，會依照程序進行認定是否涉及違建或不合規等，市府按程序安排中，一切依法辦理。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 違建 透天厝

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