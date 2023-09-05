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2024總統大選沈富雄看民調 預言1候選人選不上

聯合新聞網／ 綜合報導
前立委沈富雄預言民眾黨參選人柯文哲選不上總統。本報系資料照
前立委沈富雄預言民眾黨參選人柯文哲選不上總統。本報系資料照

2024總統大選即將到來，目前各黨積極爭取民心，民調則顯示民進黨參選人賴清德位列第一，在野黨如何突破備受外界關注，根據TVBS民調中心4日顯示的最新調查結果，賴清德支持度為30%、民眾黨柯文哲23%、國民黨侯友宜19%、郭台銘14%，對此，前立委沈富雄預言「柯文哲選不上總統」掀起討論。

沈富雄分析總統選情，他在4日參加廣播節目《POP大國民》時指出，「未來1月13日投票，只會出現兩個現象，一個是各打各的，就是一個大的黨，兩個不小、不中的黨，也就是國民黨跟民眾黨各打各的，這沒什麼好說，就是賴清德躺著贏；另一種就是兩組，民進黨跟藍白合，這兩組人有得拚，但最後要不要走上這條路只有柯文哲能決定」。

沈富雄預測「柯文哲跟藍營的合作機率很大，會影響他抉擇的關鍵在於有多想下架民進黨，再來就是民眾黨跟他自己個人，有多大的好處跟壞處要權衡」，他認為「柯文哲選不上總統，因為大家來拚，他也拚不過賴清德，如果跟別人合，他也無法做正的總統，所以柯文哲怎麼會當總統」。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 沈富雄 民調

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