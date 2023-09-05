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獨立參選讓賴清德躺著選？郭台銘：我有那麼傻嗎？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
鴻海集團創辦人郭台銘上午來到東門市場與攤商懇談，部分攤商強調東門市場設備老舊，沒有冷氣，被大企業夾殺下生存不易，郭台銘也承諾如果當選會進行改善。記者葉信菉／攝影
鴻海集團創辦人郭台銘上午來到東門市場與攤商懇談，部分攤商強調東門市場設備老舊，沒有冷氣，被大企業夾殺下生存不易，郭台銘也承諾如果當選會進行改善。記者葉信菉／攝影

台灣民意基金會民調指出，48%不支持鴻海創辦人郭台銘郭獨立參選總統。郭台銘今天表示，獨立參選是過程，他的唯一目標，就是下架民進黨，下架賴清德，換人執政。民調問題問他讓賴清德躺著選嗎？他絕對不支持，但這是過程，他有那麼笨嗎？他有那麼傻嗎？

郭台銘上午前往東門市場和攤販互動，他表示，現在的民調問卷都有問題，他獨立參選目的，是為了要整合三組人選。東門市場主委也說，他們不相信民調是真的，他上周在台北市，前天在新北市，計程車司機工會活動，席開200桌，他敬酒快兩小時，主流媒體最後統統剪掉畫面。郭抱怨媒體沒有真實反映民意，一個新聞機構要讓百姓看到真相，不是一開始就站在哪個候選人。

郭台銘說，他今天獨立參選再三強調，這是過程，他不笨也不傻，說他保送民進黨，為何民進黨媒體開始對他輪番攻擊。現在是綠媒、藍媒都對他攻擊；如果他不出來，民進黨反而穩贏的。

郭台銘表示，他是唯一一位中華民國派的候選人，他不受美國控制，所以美國不喜歡他，他不受中國大陸國台辦控制，所以中國大陸也不喜歡他，中華民國為什麼要受到人家控制，他大聲說是中華民國、金門和平宣言，一中各表，中華民國和中華人民共和國兩邊政府坐下來談。

郭台銘說，他最近馬上成立公司，2000萬美元過去，要成立行動機構，邀請跨黨派、跨族群、跨世代討論和平，大家就說他是台獨；賴清德兩次邀習近平吃飯，這就不算台獨，他站在中華民國立場去邀對岸坐下來談，就叫台獨，這什麼邏輯，他不知道。

郭台銘指出，藍綠媒體都在攻他，表示他不受美國控制、也不受中共國台辦控制，他已經73歲了，從出生那天中華民國就被中美兩個強權控制，希望中華民國要走出來，他現在正在走一條比較困難的路，這樣才能保持中華民國主體的完整。

郭台銘說，他的支持者多數是隱性選民，不善表態，力挺他的計程車司機工會也說，他們幾乎沒接到過民調電話，民調不能測出主流民意；民調問卷製作也是一樣，只單問贊不贊成郭台銘獨立參選，讓賴清德躺著選？他有那麼笨嗎？有那麼傻嗎？他的目的是協助賴清德嗎？

郭台銘表示，他這輩子只跟賴清德見過一次面，就在金門和平宣言那次，他的唯一目標，就是下架民進黨，下架賴清德，換人執政。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 郭台銘

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