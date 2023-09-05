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總統選誰？YouTuber北車民調「他」壓倒勝出 賴清德髮型意外成焦點

聯合新聞網／ 綜合報導
侯友宜（左起）、柯文哲和賴清德在總統選戰中形成「三腳督」，YouTuber針對這三人進行街頭民調。 聯合報系資料照
侯友宜（左起）、柯文哲和賴清德在總統選戰中形成「三腳督」，YouTuber針對這三人進行街頭民調。 聯合報系資料照

距離2024總統大選只剩4個月，隨著鴻海創辦人郭台銘宣布投入選戰，選舉熱度逐漸加溫。YouTuber「小林」日前在台北車站街訪，針對「三腳督」民進黨賴清德、國民黨侯友宜和民眾黨柯文哲進行民調，結果由曾治理過台北市的柯文哲取得壓倒性勝出，而其中一位外國人對賴清德髮型的見解，則令人莞爾。

小林在台北車站隨機採訪，請民眾從三位參選人中選出屬意的下任總統和理由，以及為現任總統蔡英文打分數。影片開頭的受訪者是一位旅居台灣20年、具有投票權的外國男性，他明確表態支持柯文哲，理由是台灣的政治需要新的想法。至於另外兩人，他認為侯友宜的能力可能不足，賴清德則因長年維持中分髮型「可能是比較重視外表的人」而不獲他信任。

事實上賴清德曾透露，現在的「中分頭」是他當成大醫師時期就定下來的，由台南一間理髮店老闆幫他設計，30年來他都固定回該店修剪頭髮。

小林在北車一共採訪62人，統計出的結果是侯友宜6票、賴清德19票，而前台北市長、擁有「地主優勢」柯文哲獲得最多的37票，可謂壓倒性勝出。選擇柯文哲的民眾中，多數人都希望擺脫藍綠，並讚賞其邏輯能力，認為他當市長時做了很多事。投賴清德的人多半肯定他說話誠懇、務實，很有大將之風，支持侯友宜的人則認為他把新北治理得不錯。

至於對蔡英文的評價，她任內通過同婚法案最獲受訪民眾肯定，不滿意的部分多指向3年來的防疫措施。

另外，小林詢問所有受訪者，投票人選是否會受到新聞民調影響，獲得的答案是一致的「不會」，顯見對於要選誰當總統，每個心中已有定見的選民其實很難被動搖。

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