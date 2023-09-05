柯文哲新竹老家頂樓違建 市府：勘查後確認

媒體報導，台灣民眾黨總統參選人柯文哲位在新竹市的老家頂樓違建鐵皮加蓋。新竹市政府都市發展處表示，接獲檢舉或通報後，會先到現場勘查再調閱資料確認，依規處理。

據新竹市政府都市發展處使用管理科官網資訊，新竹市「新舊違章建築」劃分日期，民國94年12月31日以前建築完成者屬「舊違章建築」，民國95年1月1日以後建築完成者屬「新違章建築」，其中新違章建築經查報認定應強制拆除。

三立新聞報導，柯文哲位在新竹市的老家登記在母親何瑞英名下，根據建築執照顯示為地上4層、地下1層建物，但從外觀看來，5樓有鐵皮加蓋違建。何瑞英回應，鐵皮屋是要晾衣服而已，稱「住了30多年的房子，現在才發現說我違建，要拆掉也沒關係」。

新竹市政府都市發展處副處長許志瑞接受中央社記者電訪表示，在接獲違章建築檢舉或通報後，會先由當地區公所派員到現場勘查，再調閱資料進行確認，依相關規定處理。