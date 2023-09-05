柯文哲、蔡總統義民廟同台 支持者喊侯友宜「總統好」

國民黨總統參選人侯友宜（圖右）昨出席義民節祭祀大典，新竹縣長楊文科陪同。民眾黨總統參選人柯文哲在同場活動與義民廟董事長林光華握手致意。記者胡經周／攝影 新竹縣新埔褒忠亭義民廟昨舉辦祭祀大典，繼前天鴻海創辦人郭台銘參拜後，民眾黨總統參選人柯文哲昨天第一個到場，蔡英文總統比柯晚十分鐘抵達後，柯蔡兩人難得同台參拜；國民黨總統參選人侯友宜則比兩人晚四十分鐘抵達現場，挾地方執政主場優勢，新竹縣長楊文科致詞直稱「台灣就需要侯友宜」，支持者高喊「總統好」。

蔡與柯的座位在廟方安排下，不僅隔條走道，中間還分別有楊文科、客委會主委楊長鎮相隔，雙方雖有揮手打招呼，但全程零互動。原本民進黨總統參選人賴清德也表達出席之意，因主持十大傑出青年記者會而缺席。

柯、蔡離開後，楊文科親自到門口冒雨等候侯友宜，支持者夾道歡迎，不斷高喊「總統好、侯市長凍蒜」，侯和支持者握手打招呼，原本嚴肅的祭典瞬間熱鬧起來。

侯以一句客家話介紹自己，並提及新北有許多客家人口，他要延續客家歷史、推廣客家文化，讓客語深耕。楊文科致詞直稱「台灣就需要侯友宜」，並暗酸前天到訪的郭台銘，直指郭所說硬頸精神是不知變通意思，且客家精神非拚鬥，而是團結合作。

賴清德在臉書表示，未來會推動客家希望行動，更深地推廣客語教育、更廣地讓台灣成為客家文化的中心、更加認同台灣這塊土地。