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柯文哲、蔡總統義民廟同台 支持者喊侯友宜「總統好」
新竹縣新埔褒忠亭義民廟昨舉辦祭祀大典，繼前天鴻海創辦人郭台銘參拜後，民眾黨總統參選人柯文哲昨天第一個到場，蔡英文總統比柯晚十分鐘抵達後，柯蔡兩人難得同台參拜；國民黨總統參選人侯友宜則比兩人晚四十分鐘抵達現場，挾地方執政主場優勢，新竹縣長楊文科致詞直稱「台灣就需要侯友宜」，支持者高喊「總統好」。
蔡與柯的座位在廟方安排下，不僅隔條走道，中間還分別有楊文科、客委會主委楊長鎮相隔，雙方雖有揮手打招呼，但全程零互動。原本民進黨總統參選人賴清德也表達出席之意，因主持十大傑出青年記者會而缺席。
柯、蔡離開後，楊文科親自到門口冒雨等候侯友宜，支持者夾道歡迎，不斷高喊「總統好、侯市長凍蒜」，侯和支持者握手打招呼，原本嚴肅的祭典瞬間熱鬧起來。
侯以一句客家話介紹自己，並提及新北有許多客家人口，他要延續客家歷史、推廣客家文化，讓客語深耕。楊文科致詞直稱「台灣就需要侯友宜」，並暗酸前天到訪的郭台銘，直指郭所說硬頸精神是不知變通意思，且客家精神非拚鬥，而是團結合作。
賴清德在臉書表示，未來會推動客家希望行動，更深地推廣客語教育、更廣地讓台灣成為客家文化的中心、更加認同台灣這塊土地。
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