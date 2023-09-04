郭台銘批防疫預算沒補貼小黃 莊瑞雄酸他都搭私人飛機

鴻海集團創辦人郭台銘參加計程車工會活動，他喊出讓內行人帶台灣拚經濟，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今天說，經常搭私人飛機的人，可能很少搭計程車，不是今天去參加計程車的餐會，敬完酒就非常了解這幾年司機朋友的困境。

民進黨團上午舉行記者會，莊瑞雄表示，任何總統參選人都會提出政見，郭台銘說要讓生意人發展國家經濟，民進黨團樂見，但提出政策又要謾罵別人，這個就很不好，政府絕對接受任何政黨、各界的批評跟指教，不實的言論還是要澄清。

莊瑞雄說，大家會專注勞工薪水、一般民眾薪水的調升，在基本工資的部分，從蔡政府上任以來，已經連續7年調整，時薪從120元調漲到176元，月薪從2萬800元調整為2萬6400元，調幅為32%。

莊瑞雄表示，這些都是保障勞工的基本生活所需，甚至在大都會裡面還是不夠，政府與勞方、資方及學界參酌國內消費物價指數，還有經濟發展的情況，如果還可以更大幅度地調整，廣大領薪水的朋友都樂於見到，大家都可以看到，政府有努力。

莊瑞雄指出，郭台銘為了解決少子化的問題，前陣子說要補助養寵物，這個有點文不對題，郭台銘還說政府在防疫期間，特別預算沒有任何一塊錢給司機朋友，這個有點荒唐，不符合實際狀況，經常搭私人飛機的人，可能就很少搭計程車。

莊瑞雄說，政府絕對有責任改善廣大勞工朋友、各行各界人的生活水平，但是這樣莫名其妙地亂講，根本就是完全不對。總統府秘書長林佳龍在交通部長任內，曾經提出很多薪資補貼、人才培訓、油料補貼與融資展延，建議郭台銘下次發言前，旁邊的秘書可以先上網搜尋，比較不容易出錯，或者可以把特別預算調出來看一下，就不會發生這麼貽笑大方的言論。