侯友宜祭忠靈 承諾提高軍人薪資

昨天是九三軍人節，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜表示，若當選總統會提高軍人薪資，強化個人專才與未來就業的連結，全面檢討退撫法及人事升遷制度，確保國軍弟兄尊嚴、無後顧之憂；他會追隨國軍先烈的腳步，繼續守護中華民國、守護台灣的每個人。

侯友宜昨取消選舉行程，坐鎮新北市防颱，在視察防颱空檔到樹林忠靈祠主持秋祭。媒體問，國民黨主席朱立倫稱現在有很多自私自利的人，覺得是指誰？侯友宜聽了大笑，拍了拍一旁記者肩膀笑說：「不會是你，哈哈哈。」

侯友宜隨後在臉書以「軍人保衛國家人民，我們要作為軍人後盾」為題指出，昨天逢九三軍人節，結束防颱會議後，他悼念英勇犧牲的國軍忠靈，也要向在颱風期間堅守崗位、守護民眾的國軍弟兄致上最高敬意。

侯友宜說，國軍將士以血肉之軀堅定守護，才有今日的中華民國，才有台澎金馬的自由與民主，「我們不能忘記，政府更不該遺忘。」兩岸和平穩定、台灣遠離戰火，是全體國軍與民眾最大的盼望，但這幾年民進黨執政，兩岸兵凶戰危的局勢，使和平與戰爭的天平不斷朝危險的另一端傾斜，這不僅是全國軍民的擔憂，也是國際共同憂慮。

侯友宜認為，在這樣的危險現狀下，必須提升國防自衛能力，然而在不斷強調武器與載具的同時，政府卻忘記了「人」，全體國軍弟兄，才是決定我國國防實力最重要的靈魂。他承諾，選上總統後一定會提高軍人薪資，全面檢討退撫法以及人事升遷制度。

台北市圓山國民革命忠烈祠昨天舉行「中華民國一一二年秋祭忠烈殉職人員典禮」，蔡英文總統擔任主祭，副總統賴清德、行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、司法院長許宗力、監察院長陳菊及考試院副院長周弘憲陪祭，並有烈士遺族代表參與。

蔡總統在臉書說，軍人節只有一天，但國軍保家衛國是三六五天，這就是專業的國軍，也是讓人民安心的國軍；政府也要給國軍最大的支持，明年度的國防總預算達到六○六八億元創下歷史新高，國軍營舍的環境也在持續改善。賴清德也在臉書表示，特別感謝國軍弟兄姊妹，也要向所有軍眷家屬表達最高敬意與感謝。