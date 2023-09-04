各家爭客家票 侯友宜、柯文哲今義民廟過招

三鶯大橋全線將在九月底完工通車，因應「海葵」颱風來襲，新北市長侯友宜（右）昨視察改建工程的防汛準備。記者陳正興／攝影 台灣客家族群約四百多萬人，為各陣營兵家必爭之地。國民黨總統參選人侯友宜今天將至新竹縣、桃園市參加客家活動，蔡英文總統、民眾黨總統參選人柯文哲也將出席「二○二三褒忠亭義民節」活動，三人是否同框、如何互動，將成為關注焦點。

為了爭取客家票，各陣營分別出招。民進黨總統參選人賴清德從二○二一年舉辦公投說明會開始，就勤練客語，並在客家縣市用客語演說，最近特別邀請國策顧問范振修、竹北市長鄭朝方及民進黨立院黨團總召柯建銘分別擔任桃園市、新竹縣及新竹市競選總部主委，布局也與搶攻客家票倉有關係。

賴清德今年四月獲民進黨提名後，即頻繁到新竹縣市走動，甚至兩周內就跑四次新竹，再加上五、六月陸續成立新竹縣市及桃園市「信賴台灣之友會」，力拚強化在地組織。

侯友宜八月參加兩場客家活動時，曾與民進黨出身的客家大老林光華、范振宗同台，正巧與賴清德積極拉攏國民黨出身的前新竹縣長鄭永金形成對比；藍綠都因為客家庄的地方恩怨，互挖對方牆腳，也讓選情變得更加激烈。

侯友宜今天上午將至新竹縣新埔褒忠亭義民廟，晚間至桃園市參加「二○二三桃園客家義民祭」，除了爭取地方派系支持，也盼獲得客家族群認同。侯友宜競選辦公室指出，侯如當選總統，將成立「客家政策官學合作平台」，策畫跨校院、跨領域客家整合型研究計畫，鼓勵後生青年參與公共事務、客家文創、社團轉型、在地創生等，形塑「創意活力新客家」。

柯文哲今天上午也將出席「新竹義民節祭祀大典」，親自體驗客家文化。但柯文哲競選辦公室發言人陳智菡說，柯文哲沒有特別用族群區分選戰策略，因為台灣已經歷經民主，各個族群都很融合，應該是要針對客家文化，未來要如何發揚、更被推廣，希望客家文化受到更多人的關注。

陳智菡指出，柯擔任台北市長期間，很注重客家文化的推廣，包括每年參加客家義民祭，都是全程用客語致詞，看得出來他對客家族群的重視，而柯文哲的母親何瑞英也是客家人，因此更加能夠理解客家的勤儉、歷史與文化。

鴻海創辦人郭台銘上周宣布投入總統大選，昨天下午到新竹縣參拜新埔褒忠亭義民廟，國民黨中常委范成連也現身與郭同台，還直接站在郭旁邊，媒體追問是否擔心遭黨紀處分？范受訪時強調，自己是以世界客屬總會理事長、客家人身分參加，「沒什麼好擔心的」。

郭台銘昨抵達褒忠義民廟時遲到八分鐘，范成連及退出國民黨的苗栗縣前縣長徐耀昌也到場同框，並與新竹縣前縣長、義民廟董事長林光華閉門會談十五分鐘。徐耀昌全程陪同郭跑行程，帶郭深入客家票倉。