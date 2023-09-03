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鴻海重訊 郭台銘辭董事
鴻海集團昨晚發布重大訊息，指出郭台銘已經辭任鴻海科技集團董事。郭台銘競選辦公室發言人黃士修表示，郭台銘有理解到外界對於鴻海股價和其競選的影響說法，因此雖然郭台銘四年前就實質退出鴻海經營層，僅掛名董事，但近期還是決定辭去該職，宣示決心，也是重申參選是獨立於政黨和鴻海之外。
黃士修表示，郭台銘四年前參選時就已退出鴻海經營層，都以永齡基金會創辦人身份對外，董事只是掛個名，但也理解說，外界有說參選可能會影響股價，且未來聲勢若一飛沖天，股價也上漲，也不想被說想炒作，因此近期郭台銘再辭去董事職位，就是重申決心，且和公司都無關。
黃士修指出，確切辭職時間他並不清楚，但郭台銘今日起就僅是一名鴻海自然人股東，「這是郭台銘決心的宣示，獨立於政黨與鴻海外」。據了解，郭台銘辭任董事是郭自己的決定，因為郭認為，自參選以來外界刻意將其與鴻海連結，為了避免再有被「操作的空間」，因此做出這項決定。
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