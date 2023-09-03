副手蕭美琴？ 賴清德連讚非常優秀

民進黨總統參選人賴清德副手人選受關注，賴清德昨接受電視台專訪時並未鬆口，但被問及駐美代表蕭美琴是否是理想人選，賴連說兩次「她非常優秀」，不僅他個人肯定、僑界肯定，連美國都非常肯定，美國談到美琴是讚不絕口，包括專業、認真投入、長期溝通，很以蕭的表現為榮。

賴清德接受民視「新聞觀測站」專訪昨天播出，關於副手人選，賴清德說，有不少人建議副總統人選要是女性，但是他還沒有做最後的決定，「至於蕭美琴，她非常優秀、非常優秀」。蕭美琴在美國這段時間，建立了蔡英文總統政府和美國政府彼此之間信賴，也幫台灣建立了非常好的管道，幫台灣做了非常建設性的事情。

關於另一位副手熱門人選、青平台董事長鄭麗君，賴清德說，鄭麗君不是只在青平台提供幫助而已，她也去找台灣智庫，還有其他的智庫大家一起來，她可以說是競選總部、國政藍圖的召集人。

國民黨總統參選人侯友宜日前拋出，八十歲以上及七十至七十九歲患有癌症二期以上長者取消巴氏量表，可直接申請看護移工政見。賴清德也表示，巴氏量表已經產生問題，到了不得不改的情況。