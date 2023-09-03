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9月政見月…侯月中訪美 賴搶青年票 柯將南下

聯合報／ 記者侯俐安蔡晉宇林縉明／台北報導
新北市長侯友宜昨因海葵颱風坐鎮防災應變中心。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜昨因海葵颱風坐鎮防災應變中心。記者潘俊宏／攝影

總統大選倒數四個多月，藍綠白進入衝刺期，侯友宜接連發表廢除巴氏量表等「安打」政見，迫政院跟進放寬門檻，月中將訪美秀外交能力，返國後請假衝刺。賴清德籌備多時的「國家希望工程」將以系列推出，展現他接棒治國的企圖心；柯文哲仿效前總統馬英九longstay策略，將前進台南、高雄和選民博感情。

九月堪稱藍綠白總統參選人的「政見月」，國民黨參選人侯友宜主張廢除八十歲以上長者申請家庭看護移工、七十至七十九歲癌症二期患者，取消巴氏量表的長照政見後，頗受社會好評，迫使閣揆陳建仁「拿香跟拜」從善如流，宣布放寬門檻。民調仍待逆勢反轉的侯陣營士氣大振，將推出經濟、社福等政見，鎖定蔡政府執政缺失，全力反攻爭取選民認同。

民進黨參選人賴清德上月拚外交，本月將宣布「國家希望工程」，賴找青平台基金會董事長鄭麗君操刀助攻，集結黨內三大智庫，包括新境界智庫、台灣智庫和青平台基金會研議多時，七至八場國政記者會即將登場，從總體政策、社福、經濟能源、國防議題提出主張。

非綠陣營整合難突破，賴清德選情一枝獨秀，已鎖定校園開講，要把流失的年輕選票找回來。民進黨人士指出，賴要衝高支持度、擴大領先，接下來賴會走入北中南大學校園，和年輕族群面對面，闡述青年政策。

柯文哲掌握年輕選票優勢，但缺乏強大基層組織，常被外界酸「難跨過濁水溪」。為強化陸戰及基層黏著度，柯本月中旬將到台南、高雄longstay博感情。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 柯文哲 賴清德 巴氏量表 馬英九 鄭麗君 陳建仁

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