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嘉市綠分裂 2挺賴勢力別苗頭

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
綠營嘉市議會黨團5位議員與立委王美惠陣營分道揚鑣，另組「信賴後援會」，邀請九華山地藏庵董事長、國策顧問黃俊森（圖）擔任會長。記者魯永明／翻攝
綠營嘉市議會黨團5位議員與立委王美惠陣營分道揚鑣，另組「信賴後援會」，邀請九華山地藏庵董事長、國策顧問黃俊森（圖）擔任會長。記者魯永明／翻攝

拚連任的綠營嘉義市立委王美惠與前議員江熙哲，成立「信賴之友會」，6月3日邀總統參選人賴清德參加成立大會授旗，綠營因黨部主委、市長選舉及立委初選分裂，議會黨團5位議員與王美惠陣營分道揚鑣，另組「信賴後援會」，邀請九華山地藏庵董事長、國策顧問黃俊森擔任會長，10日邀請賴清德南下參加成立大會授旗，兩會挺賴目標相同，互別苗頭。

黃俊森證實接受綠營議會黨團邀請，出任信賴後援會長，他說，與「信賴之友會」分進合擊，如同兩根柱子，他扮「桶箍」角色，10日邀賴清德南下參加成立大會，王美惠與黨團恩怨難擺平，他不介入。

前市長涂醒哲擔任信賴後援會榮譽會長，前立委、勞動部次長李俊俋因公職未出任職位，信賴後援會副會長：牙醫李建志、黨團總召蔡文旭、黨部主委黃露慧議員、黃大祐、黃盈智、林煒軒，黨團成員都未參加信賴之友會。

「為何另組信賴後援會？」蔡文旭說，從前市長涂醒哲連任落敗，到李俊俋選市長失敗，王美惠拒絕選市長，挺議員黃敏修選主委，徐文志、黃敏修退黨，他們不滿王美惠等政治資源想「整碗捧」，與王美惠陣營畫清界線，他們透過信賴後援會系統，動員支持者挺賴清德。對議會黨團另組後援會，王美惠表示「尊重！」。

據了解，去年市長選舉，李俊俋慘敗，李俊俋、涂醒哲與王美惠埋下心結，去年黨部主委選舉及今年立委初選，主委黃露慧連任，初選落敗，選後也與王美惠加深對立，黨內山頭未整合，賴陣營與江熙哲、王美惠協商，安排遠東機械集團前董座莊國輝出任賴清德競總主委。議會黨團決定另組後援會，與王美惠陣營劃清界線。

2024選舉 2024總統選舉 王美惠 賴清德 李俊俋 涂醒哲 莊國輝

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